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"ЮТэйр" в январе-мае увеличила авиаперевозки на 2,1%

"ЮТэйр" в январе-мае увеличила авиаперевозки на 2,1% - 23.06.2025, ПРАЙМ

"ЮТэйр" в январе-мае увеличила авиаперевозки на 2,1%

Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) в январе-мае 2025 года увеличила перевозки самолетами на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,4... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T12:09+0300

2025-06-23T12:09+0300

2025-06-23T12:09+0300

экономика

бизнес

ютэйр

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) в январе-мае 2025 года увеличила перевозки самолетами на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,4 миллиона пассажиров, сообщила авиакомпания. "В январе-мае Группа "ЮТэйр" перевезла 2 608 790 пассажиров: 2 417 382 - на самолетах, 191 408 - на вертолетах. На самолетах Группы пассажиропоток вырос на 2,1% к аналогичному периоду 2024 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что 1,9 миллиона пассажиров (+6,1%) выбрали рейсы Utair для перелетов внутри страны и 518 тысяч - для путешествий за рубеж. В авиакомпании добавили, что было перевезено 5,4 миллиона тонн грузов и 664 тысячи тонн почты. Производственный налет составил 60 296 часов. На вертолетах было перевезено 12,3 миллиона тонн грузов. Производственный налет составил 38 028 часов. В группу "ЮТэйр" входят компании, осуществляющие перевозки на самолетах и вертолетах, техническое обслуживание и ремонт авиационной техники, аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов, подготовку авиационного персонала.

https://1prime.ru/20250521/perevozki-857780438.html

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бизнес, ютэйр