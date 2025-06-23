https://1prime.ru/20250623/zelenskiy-858788245.html

"Время уходит". На Западе заявили о панике у Зеленского

"Время уходит". На Западе заявили о панике у Зеленского - 23.06.2025, ПРАЙМ

"Время уходит". На Западе заявили о панике у Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский все больше подвержен панике на фоне потери интереса мирового сообщества к Украине из-за обострения отношений между... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T08:36+0300

2025-06-23T08:36+0300

2025-06-23T08:36+0300

политика

украина

владимир зеленский

запад

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский все больше подвержен панике на фоне потери интереса мирового сообщества к Украине из-за обострения отношений между Израилем и Ираном. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис."Время Украины уходит все быстрее, и все это чувствуют. На предстоящем саммите НАТО Зеленского постараются либо вообще не пустить, либо заставить его сказать то, что выгодно партнерам", - заметил эксперт.Меркурис подчеркнул, что нарративы украинского лидера теперь отражают только панические настроения.Ранее Зеленский обрушился с критикой на Соединенные Штаты из-за поставок 20 тысяч ракет на Ближний Восток, которые изначально должны были быть направлены в ВСУ.

https://1prime.ru/20250622/zelenskiy-858769425.html

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украина, владимир зеленский, запад