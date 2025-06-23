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"Время уходит". На Западе заявили о панике у Зеленского - 23.06.2025, ПРАЙМ
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"Время уходит". На Западе заявили о панике у Зеленского
"Время уходит". На Западе заявили о панике у Зеленского - 23.06.2025, ПРАЙМ
"Время уходит". На Западе заявили о панике у Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский все больше подвержен панике на фоне потери интереса мирового сообщества к Украине из-за обострения отношений между... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T08:36+0300
2025-06-23T08:36+0300
политика
украина
владимир зеленский
запад
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский все больше подвержен панике на фоне потери интереса мирового сообщества к Украине из-за обострения отношений между Израилем и Ираном. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис."Время Украины уходит все быстрее, и все это чувствуют. На предстоящем саммите НАТО Зеленского постараются либо вообще не пустить, либо заставить его сказать то, что выгодно партнерам", - заметил эксперт.Меркурис подчеркнул, что нарративы украинского лидера теперь отражают только панические настроения.Ранее Зеленский обрушился с критикой на Соединенные Штаты из-за поставок 20 тысяч ракет на Ближний Восток, которые изначально должны были быть направлены в ВСУ.
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украина, владимир зеленский, запад
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЗАПАД
08:36 23.06.2025
 
"Время уходит". На Западе заявили о панике у Зеленского

Меркурис: Зеленский все чаще паникует из-за своего тяжелого положения

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский все больше подвержен панике на фоне потери интереса мирового сообщества к Украине из-за обострения отношений между Израилем и Ираном. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Время Украины уходит все быстрее, и все это чувствуют. На предстоящем саммите НАТО Зеленского постараются либо вообще не пустить, либо заставить его сказать то, что выгодно партнерам", - заметил эксперт.
Меркурис подчеркнул, что нарративы украинского лидера теперь отражают только панические настроения.
Ранее Зеленский обрушился с критикой на Соединенные Штаты из-за поставок 20 тысяч ракет на Ближний Восток, которые изначально должны были быть направлены в ВСУ.
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