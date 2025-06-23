https://1prime.ru/20250623/zelenskiy-858812335.html

"Опять едет клянчить?" Визит Зеленского в Британию возмутил Запад

"Опять едет клянчить?" Визит Зеленского в Британию возмутил Запад - 23.06.2025, ПРАЙМ

"Опять едет клянчить?" Визит Зеленского в Британию возмутил Запад

Недавнее заявление Владимира Зеленского о предстоящем визите в Великобританию вызвало активные обсуждения среди читателей французского издания Le Figaro. | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T16:46+0300

2025-06-23T16:46+0300

2025-06-23T16:46+0300

политика

великобритания

запад

владимир зеленский

le figaro

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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Недавнее заявление Владимира Зеленского о предстоящем визите в Великобританию вызвало активные обсуждения среди читателей французского издания Le Figaro. Один из читателей выразил недовольство, отметив, что Зеленский уже никому не интересен и не имеет значения. "Опять едет деньги клянчить? А что он сделал с 2 миллиардами евро, которые ему Макрон дал? Он их ест?" — возмутился другой.Еще один пользователь отметил, что Зеленский много "гуляет" по миру с целью договориться о давлении на Россию. Он предложил главе Киева лучше сосредоточиться на переговорах с Путиным, вместо того чтобы подвергать риску молодежь страны."У него больше нет солдат, способных сражаться. Это видят русские на поле боя, и об этом говорил Путин на экономическом саммите в Санкт-Петербурге. Почему он не ведет мирные переговоры??? Украинский народ скоро им займется", — заключил комментатор.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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великобритания, запад, владимир зеленский, le figaro