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"Опять едет клянчить?" Визит Зеленского в Британию возмутил Запад
"Опять едет клянчить?" Визит Зеленского в Британию возмутил Запад - 23.06.2025, ПРАЙМ
"Опять едет клянчить?" Визит Зеленского в Британию возмутил Запад
Недавнее заявление Владимира Зеленского о предстоящем визите в Великобританию вызвало активные обсуждения среди читателей французского издания Le Figaro. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T16:46+0300
2025-06-23T16:46+0300
2025-06-23T16:46+0300
политика
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владимир зеленский
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Недавнее заявление Владимира Зеленского о предстоящем визите в Великобританию вызвало активные обсуждения среди читателей французского издания Le Figaro. Один из читателей выразил недовольство, отметив, что Зеленский уже никому не интересен и не имеет значения. "Опять едет деньги клянчить? А что он сделал с 2 миллиардами евро, которые ему Макрон дал? Он их ест?" — возмутился другой.Еще один пользователь отметил, что Зеленский много "гуляет" по миру с целью договориться о давлении на Россию. Он предложил главе Киева лучше сосредоточиться на переговорах с Путиным, вместо того чтобы подвергать риску молодежь страны."У него больше нет солдат, способных сражаться. Это видят русские на поле боя, и об этом говорил Путин на экономическом саммите в Санкт-Петербурге. Почему он не ведет мирные переговоры??? Украинский народ скоро им займется", — заключил комментатор.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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великобритания, запад, владимир зеленский, le figaro
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЗАПАД, Владимир Зеленский, Le Figaro
"Опять едет клянчить?" Визит Зеленского в Британию возмутил Запад
Читатели французского издания Le Figaro раскритиковали визит Зеленского в Великобританию
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ.
Недавнее заявление Владимира Зеленского о предстоящем визите в Великобританию вызвало активные обсуждения
среди читателей французского издания Le Figaro.
Один из читателей выразил недовольство, отметив, что Зеленский уже никому не интересен и не имеет значения.
"Опять едет деньги клянчить? А что он сделал с 2 миллиардами евро, которые ему Макрон дал? Он их ест?" — возмутился другой.
Еще один пользователь отметил, что Зеленский много "гуляет" по миру с целью договориться о давлении на Россию. Он предложил главе Киева лучше сосредоточиться на переговорах с Путиным, вместо того чтобы подвергать риску молодежь страны.
"У него больше нет солдат, способных сражаться. Это видят русские на поле боя, и об этом говорил Путин на экономическом саммите в Санкт-Петербурге. Почему он не ведет мирные переговоры??? Украинский народ скоро им займется", — заключил комментатор.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >> "Время уходит". На Западе заявили о панике у Зеленского