Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Опять едет клянчить?" Визит Зеленского в Британию возмутил Запад - 23.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250623/zelenskiy-858812335.html
"Опять едет клянчить?" Визит Зеленского в Британию возмутил Запад
"Опять едет клянчить?" Визит Зеленского в Британию возмутил Запад - 23.06.2025, ПРАЙМ
"Опять едет клянчить?" Визит Зеленского в Британию возмутил Запад
Недавнее заявление Владимира Зеленского о предстоящем визите в Великобританию вызвало активные обсуждения среди читателей французского издания Le Figaro. | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T16:46+0300
2025-06-23T16:46+0300
политика
великобритания
запад
владимир зеленский
le figaro
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Недавнее заявление Владимира Зеленского о предстоящем визите в Великобританию вызвало активные обсуждения среди читателей французского издания Le Figaro. Один из читателей выразил недовольство, отметив, что Зеленский уже никому не интересен и не имеет значения. "Опять едет деньги клянчить? А что он сделал с 2 миллиардами евро, которые ему Макрон дал? Он их ест?" — возмутился другой.Еще один пользователь отметил, что Зеленский много "гуляет" по миру с целью договориться о давлении на Россию. Он предложил главе Киева лучше сосредоточиться на переговорах с Путиным, вместо того чтобы подвергать риску молодежь страны."У него больше нет солдат, способных сражаться. Это видят русские на поле боя, и об этом говорил Путин на экономическом саммите в Санкт-Петербурге. Почему он не ведет мирные переговоры??? Украинский народ скоро им займется", — заключил комментатор.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20250623/zelenskiy-858788245.html
великобритания
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, запад, владимир зеленский, le figaro
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЗАПАД, Владимир Зеленский, Le Figaro
16:46 23.06.2025
 
"Опять едет клянчить?" Визит Зеленского в Британию возмутил Запад

Читатели французского издания Le Figaro раскритиковали визит Зеленского в Великобританию

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Недавнее заявление Владимира Зеленского о предстоящем визите в Великобританию вызвало активные обсуждения среди читателей французского издания Le Figaro.
Один из читателей выразил недовольство, отметив, что Зеленский уже никому не интересен и не имеет значения.
"Опять едет деньги клянчить? А что он сделал с 2 миллиардами евро, которые ему Макрон дал? Он их ест?" — возмутился другой.
Еще один пользователь отметил, что Зеленский много "гуляет" по миру с целью договориться о давлении на Россию. Он предложил главе Киева лучше сосредоточиться на переговорах с Путиным, вместо того чтобы подвергать риску молодежь страны.
"У него больше нет солдат, способных сражаться. Это видят русские на поле боя, и об этом говорил Путин на экономическом саммите в Санкт-Петербурге. Почему он не ведет мирные переговоры??? Украинский народ скоро им займется", — заключил комментатор.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
"Время уходит". На Западе заявили о панике у Зеленского
08:36
 
ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯЗАПАДВладимир ЗеленскийLe Figaro
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала