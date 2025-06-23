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В Счетной палате объяснили рост тарифов на услуги ЖКХ

В Счетной палате объяснили рост тарифов на услуги ЖКХ - 23.06.2025, ПРАЙМ

В Счетной палате объяснили рост тарифов на услуги ЖКХ

Повышение тарифов на коммунальные услуги в РФ связано не только с необходимостью обновления инфраструктуры, но и прежде всего с ростом себестоимости... | 23.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-23T12:06+0300

2025-06-23T12:06+0300

2025-06-23T12:06+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – ПРАЙМ. Повышение тарифов на коммунальные услуги в РФ связано не только с необходимостью обновления инфраструктуры, но и прежде всего с ростом себестоимости производства услуг, с необходимостью повышения зарплат и дефицитом кадров в секторе, сообщила аудитор Счетной палаты РФ Наталья Трунова в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. С 1 июля 2025 года в России произойдёт плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ, в среднем по стране они вырастут на 11,9%. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко ранее в качестве одной из причин роста тарифов называл растущий износ коммунальной инфраструктуры, который, по официальным данным Минстроя РФ, составляет от 40 до 80% в зависимости от региона. "Это связано не только с необходимостью обновления инфраструктуры, но и прежде всего с ростом себестоимости производства услуг. С ростом той же заработной платы и высокой конкуренцией с другими секторами. У нас уровень заработной платы в коммунальном секторе остается крайне низким. И предприятия сталкиваются с серьезным дефицитом кадров", - ответила Трунова на вопрос, действительно ли рост тарифов связан в основном с необходимостью обновления инфраструктуры. "В соответствии с распоряжением правительства в ряде регионов индекс платы граждан возрастет существенно: например, в Республиках Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия – Алания. Рост составит 17,5%, 17,6% и 19,1%. Но если посмотреть действующий уровень тарифов, мы увидим, что по сравнению с регионами, например ЦФО, он ниже. По некоторым подотраслям коммунального хозяйства – гораздо ниже", - отметила аудитор Счетной палаты. Тарифы на услуги ЖКХ в России регулируются государством: ежегодно федеральное правительство выпускает распоряжение, которое определяет "потолок" роста платежей в каждом регионе. Как подчеркнула Трунова, как будут повышаться сами тарифы, в каких муниципальных образованиях и на сколько, это будут устанавливать региональные органы власти. "И Счетная палата в своих отчетах также отмечала вопрос невыборки индекса. То есть, когда правительство этот индекс устанавливает, а регион просто его не выбирает – устанавливает тарифы ниже. Но все это приводит просто к ухудшению состояния коммунальной сферы в регионе", - сказала Трунова. Счетная плата в начале прошлого года по итогам аудита отмечала неэффективность тарифной политики в сфере ЖКХ и рекомендовала установить долгосрочную тарифную политику в этой области. Трунова в июне поясняла РИА Новости, что тариф на услуги ЖКХ должен быть долгосрочным и выходить за пределы трехлетнего планирования, поскольку эта сфера требует масштабных долгосрочных инвестиций. Петербургский международный экономический форум пррошел с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

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россия, жкх, тарифы жкх