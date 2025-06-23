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Золото дешевеет на фоне укрепления доллара - 23.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250623/zoloto--858788058.html
Золото дешевеет на фоне укрепления доллара
Золото дешевеет на фоне укрепления доллара - 23.06.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет на фоне укрепления доллара
Цена золота в понедельник утром снижается на фоне удорожания доллара к другим основным мировым валютам, трейдеры оценивают геополитические факторы,... | 23.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-23T08:35+0300
2025-06-23T08:35+0300
экономика
рынок
торги
иран
сша
ближний восток
comex
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Цена золота в понедельник утром снижается на фоне удорожания доллара к другим основным мировым валютам, трейдеры оценивают геополитические факторы, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.24 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 15,58 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,46%, до 3 370,12 доллара за тройскую унцию, июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,08% - до 35,987 доллара за унцию. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время поднимался на 0,31% - до 99,02 пункта, а к иене доллар дорожал примерно на 0,7%. Укрепление доллара снижает спрос на золото держателей других валют. Внимание трейдеров сосредоточено вокруг ситуации на Ближнем Востоке. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. На этом фоне парламент Ирана пришел к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности страны. Трейдеры ожидают ответных действий Ирана, в то время как аналитики отмечают, что эскалация может поддержать стоимость золота, которое традиционно считается активом-убежищем. "Цены на золото должны расти на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Драгоценный металл относительно хорошо защищает от неопределенности, вызванной крупными геополитическими событиями", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика ANZ Дэниела Хайнса (Daniel Hynes). Рынки на неделе также ожидают публикацию третьей, окончательной оценки по ВВП США в первом квартале. По второй, промежуточной оценке, экономика страны в отчетном квартале снизилась на 0,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Статистика будет опубликована в четверг.
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иран
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рынок, торги, иран, сша, ближний восток, comex
Экономика, Рынок, Торги, ИРАН, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Comex
08:35 23.06.2025
 
Золото дешевеет на фоне укрепления доллара

Золото дешевеет на фоне укрепления доллара к мировым валютам

© fotolia.com / Scanrail%Золотые слитки
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
© fotolia.com / Scanrail
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Цена золота в понедельник утром снижается на фоне удорожания доллара к другим основным мировым валютам, трейдеры оценивают геополитические факторы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.24 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 15,58 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,46%, до 3 370,12 доллара за тройскую унцию, июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,08% - до 35,987 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время поднимался на 0,31% - до 99,02 пункта, а к иене доллар дорожал примерно на 0,7%. Укрепление доллара снижает спрос на золото держателей других валют.
Внимание трейдеров сосредоточено вокруг ситуации на Ближнем Востоке. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.
На этом фоне парламент Ирана пришел к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности страны.
Трейдеры ожидают ответных действий Ирана, в то время как аналитики отмечают, что эскалация может поддержать стоимость золота, которое традиционно считается активом-убежищем.
"Цены на золото должны расти на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Драгоценный металл относительно хорошо защищает от неопределенности, вызванной крупными геополитическими событиями", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика ANZ Дэниела Хайнса (Daniel Hynes).
Рынки на неделе также ожидают публикацию третьей, окончательной оценки по ВВП США в первом квартале. По второй, промежуточной оценке, экономика страны в отчетном квартале снизилась на 0,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Статистика будет опубликована в четверг.
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