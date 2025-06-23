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Германию и Италию призвали забрать хранящееся в США золото, пишет FT
Германию и Италию призвали забрать хранящееся в США золото, пишет FT - 23.06.2025, ПРАЙМ
Германию и Италию призвали забрать хранящееся в США золото, пишет FT
Германию и Италию призывают вернуть домой золото стоимостью более чем 245 миллиардов долларов, хранящееся в Федеральной резервной системе (ФРС) США, из-за... | 23.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Германию и Италию призывают вернуть домой золото стоимостью более чем 245 миллиардов долларов, хранящееся в Федеральной резервной системе (ФРС) США, из-за опасений по поводу независимости американского центробанка и геополитической напряженности, сообщает издание Financial Times. "Германия и Италия сталкиваются с призывами вывезти свое золото из Нью-Йорка после неоднократных нападок президента Дональда Трампа на Федеральную резервную систему США и усиления геополитической турбулентности... Рыночная стоимость золота, хранящегося в США, составляет более 245 миллиардов долларов", - говорится в статье. По данным WGC (Всемирного золотого совета), которые приводятся в материале, Германия и Италия занимают второе и третье места в мире по запасам золота после США - 3352 тонны и 2452 тонны соответственно. И обе страны значительно полагаются на ФРС - каждая из них хранит более трети своих слитков в США, отмечает FT. Ассоциация налогоплательщиков Европы (TAE) направила письма в министерства финансов и центральные банки Германии и Италии, призывая политиков пересмотреть их зависимость от ФРС в хранении золота, сообщается в статье. "Мы очень обеспокоены тем, что Трамп вмешивается в независимость Федерального резервного банка. Наша рекомендация - вернуть (немецкое и итальянское) золото домой, чтобы европейские центральные банки имели неограниченный контроль над ним в любой момент времени", - заявил изданию президент TAE Михаэль Йегер (Michael Jager). Трамп неоднократно призывал ФРС снизить ставку, а главу американского центробанка называл дураком и говорил о его отставке. Вместе с тем, по оценкам экспертов, смена Джерома Пауэлла плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике властей США и независимости ФРС. Ранее в июне WGC сообщал, что центробанки прогнозируют снижение доли доллара в мировых резервах в ближайшие пять лет при одновременном увеличении вложений в золото.
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финансы, сша, италия, германия, financial times
Экономика, Финансы, США, ИТАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ, Financial Times
Германию и Италию призвали забрать хранящееся в США золото, пишет FT
FT: Германию и Италию призвали вернуть золото, хранящееся в ФРС США
МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. Германию и Италию призывают вернуть домой золото стоимостью более чем 245 миллиардов долларов, хранящееся в Федеральной резервной системе (ФРС) США, из-за опасений по поводу независимости американского центробанка и геополитической напряженности, сообщает издание Financial Times.
"Германия и Италия сталкиваются с призывами вывезти свое золото из Нью-Йорка после неоднократных нападок президента Дональда Трампа на Федеральную резервную систему США и усиления геополитической турбулентности... Рыночная стоимость золота, хранящегося в США, составляет более 245 миллиардов долларов", - говорится в статье.
По данным WGC (Всемирного золотого совета), которые приводятся в материале, Германия и Италия занимают второе и третье места в мире по запасам золота после США - 3352 тонны и 2452 тонны соответственно. И обе страны значительно полагаются на ФРС - каждая из них хранит более трети своих слитков в США, отмечает FT.
Ассоциация налогоплательщиков Европы (TAE) направила письма в министерства финансов и центральные банки Германии и Италии, призывая политиков пересмотреть их зависимость от ФРС в хранении золота, сообщается в статье.
"Мы очень обеспокоены тем, что Трамп вмешивается в независимость Федерального резервного банка. Наша рекомендация - вернуть (немецкое и итальянское) золото домой, чтобы европейские центральные банки имели неограниченный контроль над ним в любой момент времени", - заявил изданию президент TAE Михаэль Йегер (Michael Jager).
Трамп неоднократно призывал ФРС снизить ставку, а главу американского центробанка называл дураком и говорил о его отставке. Вместе с тем, по оценкам экспертов, смена Джерома Пауэлла плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике властей США и независимости ФРС.
Ранее в июне WGC сообщал, что центробанки прогнозируют снижение доли доллара в мировых резервах в ближайшие пять лет при одновременном увеличении вложений в золото.
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