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"Аэрофлот" увеличит количество рейсов между Москвой и городами ДФО

"Аэрофлот" увеличит количество рейсов между Москвой и городами ДФО - 24.06.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" увеличит количество рейсов между Москвой и городами ДФО

Авиакомпания "Аэрофлот" увеличивает количество рейсов между Москвой и городами Дальнего Востока - Владивостоком, Хабаровском, Южно-Сахалинском,... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T08:19+0300

2025-06-24T08:19+0300

2025-06-24T08:19+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" увеличивает количество рейсов между Москвой и городами Дальнего Востока - Владивостоком, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Петропавловском-Камчатским, Магаданом, Якутском, Благовещенском, Анадырем и Улан-Удэ - до 162 рейсов в неделю в июле, сообщает перевозчик. "Аэрофлот" в пиковый период летних отпусков и школьных каникул увеличивает количество рейсов между Москвой и пунктами Дальнего Востока - Владивостоком, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Петропавловском-Камчатским, Магаданом, Якутском, Благовещенском, Анадырем и Улан-Удэ. С наступлением календарного лета в эти города из аэропорта "Шереметьево" выполняется суммарно до 142 прямых рейсов, а в июле планируется дальнейший рост - до 162 рейсов в неделю", - говорится в сообщении. В компании уточнили, что к июлю общая частота полетов по самым популярным дальневосточным направлениям будет увеличена: в Петропавловск-Камчатский в пиковые даты лета максимальная частота будет достигать 27 рейсов в неделю, в Хабаровск - 32 рейсов в неделю, в Южно-Сахалинск - 23 рейсов в неделю, во Владивосток - 41 рейса в неделю. С учетом высокого спроса на направлениях Москва - Магадан и Москва - Южно-Сахалинск используются воздушные суда повышенной вместительности: двухпалубные Boeing 747 в компоновке салона на 522 кресла, отметили в компании. Ранее "Аэрофлот" сообщал, что увеличил частоту полетов между Москвой и Якутском с 6 до 9 рейсов в неделю и начал выполнять полеты по этому маршруту на среднемагистральных лайнерах повышенной вместимости Airbus A321neo. Отмечается, что "Аэрофлот" на протяжении 10 лет реализует на дальневосточных маршрутах собственную программу фиксированных "плоских" тарифов. Начиная с мая 2025 года программа распространена еще на 4 города ДФО - Якутск, Благовещенск, Анадырь и Улан-Удэ. На сегодняшний день "плоские" тарифы в расписании полетов группы "Аэрофлот" доступны на весь период высокого летнего сезона. С июня по август включительно суммарно по всем направлениям доступно около 50 тысяч кресел по "плоскому" тарифу. Всего же в 2025 году к покупке по "плоским" тарифам между Москвой и городами Дальнего Востока будет доступно не менее 1,5 миллиона кресел, уточнили в компании. Отмечается, что в 2024 году по "плоским" тарифам между Москвой и городами Дальнего Востока было перевезено 1,368 миллиона пассажиров - рекорд за весь период действия программы. Всего же за 10 лет объем авиаперевозок в ДФО по "плоским" тарифам составил порядка 11 миллионов пассажиров. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" - 55,3 миллиона.

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