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Российские ученые изобрели установку для предотвращения аварий на АЭС

Российские ученые изобрели установку для предотвращения аварий на АЭС - 24.06.2025, ПРАЙМ

Российские ученые изобрели установку для предотвращения аварий на АЭС

Российские ученые создали новую установку "Расплав", которая позволяет моделировать аварии на атомных энергостанциях, сообщается в пресс-релизе... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T10:01+0300

2025-06-24T10:01+0300

2025-06-24T10:01+0300

энергетика

промышленность

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Российские ученые создали новую установку "Расплав", которая позволяет моделировать аварии на атомных энергостанциях, сообщается в пресс-релизе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ", с которым ознакомились РИА Новости. Для моделирования тяжелых аварий ученые собрали несколько установок. Роль реактора играл медный тигель, охлаждаемый водой, в котором размещалась смесь веществ, химически прототипная расплавленной активной зоне реактора ВВЭР. В экспериментах использовался диоксид обедненного по изотопу 235 урана, а смесь нагревалась и плавилась при помощи высокочастотной электромагнитной индукции. Формирующийся таким образом расплав нагревался до температуры 2500 градусов Цельсия, которая соответствует температуре расплава кориума в аварийном реакторе. "Используя технологию индукционной плавки в холодном тигле, которая была разработана в ЛЭТИ в 60-х годах XX века, нам удалось создать комплекс экспериментальных установок "Расплав", который позволяет проводить физико-химическое моделирование тяжелых аварий с расплавлением активной зоны ядерного реактора практически для всех типов реакторных установок", - сказал начальник отдела исследований тяжелых аварий ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова" кандидат химических наук Вячеслав Альмяшев. Ученый подчеркнул, что "метод позволил реализовать условия, очень близкие к реальным как по химическим, так и по теплофизическим особенностям", на небольшом масштабе экспериментальной ячейки. "Если образно говорить, мы делаем тяжелую аварию в стакане и досконально исследуем, как ведет себя расплав активной зоны в различных условиях". – добавил Альмяшев.

https://1prime.ru/20250623/rosenergoatom-858809859.html

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