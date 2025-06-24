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Вопрос использования российских активов обсудят на саммите НАТО

Вопрос использования российских активов обсудят на саммите НАТО - 24.06.2025, ПРАЙМ

Вопрос использования российских активов обсудят на саммите НАТО

Вопрос использования российских замороженных активов будет обсуждаться на саммите НАТО во вторник, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T15:11+0300

2025-06-24T15:11+0300

2025-06-24T15:11+0300

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ЛОНДОН, 24 июн - ПРАЙМ. Вопрос использования российских замороженных активов будет обсуждаться на саммите НАТО во вторник, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. "Что касается вопроса российских активов, мы сотрудничаем в частности с европейскими коллегами, которые уязвимы больше, чем мы. Было правильно позволить новым правительствам в Европе освоиться и изучить эти вопросы, потому что для этого требуется определенное техническое понимание. Но мы продолжаем и будем продолжать настаивать на этом вопросе. Это будет одной из тем на заседании НАТО сегодня", - сказал Лэмми, выступая в Палате общин. Трансляция велась на сайте британского парламента. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

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россия, финансы, европа, лондон, ес, нато