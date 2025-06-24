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Сирия полностью возобновила воздушное авиасообщение - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Сирия полностью возобновила воздушное авиасообщение
Сирия полностью возобновила воздушное авиасообщение - 24.06.2025, ПРАЙМ
Сирия полностью возобновила воздушное авиасообщение
Воздушное пространство Сирии полностью открыто с 10.00 мск вторника, сообщает со ссылкой на заявление главного управления гражданской авиации САР газета... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T11:42+0300
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БЕЙРУТ, 24 июн - ПРАЙМ. Воздушное пространство Сирии полностью открыто с 10.00 мск вторника, сообщает со ссылкой на заявление главного управления гражданской авиации САР газета Al-Watan. "С 10.00 утра вторника, 24 июня, воздушное пространство страны вновь полностью открыто для авиасообщения и возвращается к нормальному режиму после временного закрытия, действовавшего с 18 июня 2025 года", - написано в заявлении. Власти Сирии приняли решение о закрытии воздушного пространства на фоне эскалации вооруженного конфликта между Израилем и Ираном. В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары. Позднее, после 8 утра по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его.
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иран, израиль, сирия, дональд трамп, new york times, мид
ИРАН, ИЗРАИЛЬ, СИРИЯ, Дональд Трамп, New York Times, МИД
11:42 24.06.2025
 
Сирия полностью возобновила воздушное авиасообщение

Al-Watan: воздушное пространство Сирии полностью открыто

© fotolia.com / ZerrinФлаг Сирии
Флаг Сирии - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© fotolia.com / Zerrin
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БЕЙРУТ, 24 июн - ПРАЙМ. Воздушное пространство Сирии полностью открыто с 10.00 мск вторника, сообщает со ссылкой на заявление главного управления гражданской авиации САР газета Al-Watan.
"С 10.00 утра вторника, 24 июня, воздушное пространство страны вновь полностью открыто для авиасообщения и возвращается к нормальному режиму после временного закрытия, действовавшего с 18 июня 2025 года", - написано в заявлении.
Власти Сирии приняли решение о закрытии воздушного пространства на фоне эскалации вооруженного конфликта между Израилем и Ираном.
В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.
Позднее, после 8 утра по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
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