https://1prime.ru/20250624/al-watan-858840300.html

Сирия полностью возобновила воздушное авиасообщение

Сирия полностью возобновила воздушное авиасообщение - 24.06.2025, ПРАЙМ

Сирия полностью возобновила воздушное авиасообщение

Воздушное пространство Сирии полностью открыто с 10.00 мск вторника, сообщает со ссылкой на заявление главного управления гражданской авиации САР газета... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T11:42+0300

2025-06-24T11:42+0300

2025-06-24T11:42+0300

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БЕЙРУТ, 24 июн - ПРАЙМ. Воздушное пространство Сирии полностью открыто с 10.00 мск вторника, сообщает со ссылкой на заявление главного управления гражданской авиации САР газета Al-Watan. "С 10.00 утра вторника, 24 июня, воздушное пространство страны вновь полностью открыто для авиасообщения и возвращается к нормальному режиму после временного закрытия, действовавшего с 18 июня 2025 года", - написано в заявлении. Власти Сирии приняли решение о закрытии воздушного пространства на фоне эскалации вооруженного конфликта между Израилем и Ираном. В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары. Позднее, после 8 утра по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его.

https://1prime.ru/20250623/mehr-858805981.html

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иран, израиль, сирия, дональд трамп, new york times, мид