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Алиев обвинил Армению в военных преступлениях - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Алиев обвинил Армению в военных преступлениях
Алиев обвинил Армению в военных преступлениях - 24.06.2025, ПРАЙМ
Алиев обвинил Армению в военных преступлениях
Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в разрушении населенных пунктов в Карабахе и назвал эту страну военным преступником. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T22:05+0300
2025-06-24T22:29+0300
политика
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БАКУ, 24 июн – ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в разрушении населенных пунктов в Карабахе и назвал эту страну военным преступником. "Армения, совершившая Ходжалинский геноцид, разрушившая до основания наши населенные пункты в период оккупации, а также подвергшая обстрелу во время Второй Карабахской войны Гянджу, Мингячевир, Барду, Тертер, Агдам и многие населенные пункты, расположенные достаточно далеко от зоны конфликта, является государством-военным преступником", - заявил Алиев, выступая на церемонии открытия электростанции "8 Ноября" в Мингячевирском районе. По его словам, все люди наблюдают за процессами, происходящими в мире. "Можно сказать, что конфликты вокруг нас не утихают, наоборот, появляются новые конфликтные зоны. Происходят столкновения, войны, приводящие к большим бедствиям и человеческим трагедиям. Мы тоже хорошо знаем, что такое война. Наши земли долгие годы находились под оккупацией, и во время Второй Карабахской войны Армения не только держала под прицельным огнем наши города, села и жилые объекты, но и не забывала, если можно так выразиться, пускать свои ракеты даже сюда – в Мингячевир. Целью этого было парализовать нашу энергетическую инфраструктуру. Даже до Второй Карабахской войны Армения, прибегавшая к различным методам, чтобы угрожать нам, грозилась разбомбить Мингячевир, разрушить плотину и вывести из строя Мингячевирскую электростанцию", - отметил азербайджанский лидер. Наглядным доказательством, по его словам, являются упавшие на эту территорию снаряды и ракеты большой дальности. "Это была агрессия против мирного населения, гражданской инфраструктуры. Это – военное преступление. Военные преступления Армении не ограничиваются лишь этим", - сказал Алиев. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. В итоге президент Азербайджана заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.
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общество , россия, армения, азербайджан, карабах, никол пашинян, ес
Политика, Общество , РОССИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Карабах, Никол Пашинян, ЕС
22:05 24.06.2025 (обновлено: 22:29 24.06.2025)
 
Алиев обвинил Армению в военных преступлениях

Президент Азербайджана назвал Армению военным преступником

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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БАКУ, 24 июн – ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в разрушении населенных пунктов в Карабахе и назвал эту страну военным преступником.
"Армения, совершившая Ходжалинский геноцид, разрушившая до основания наши населенные пункты в период оккупации, а также подвергшая обстрелу во время Второй Карабахской войны Гянджу, Мингячевир, Барду, Тертер, Агдам и многие населенные пункты, расположенные достаточно далеко от зоны конфликта, является государством-военным преступником", - заявил Алиев, выступая на церемонии открытия электростанции "8 Ноября" в Мингячевирском районе.
По его словам, все люди наблюдают за процессами, происходящими в мире.
"Можно сказать, что конфликты вокруг нас не утихают, наоборот, появляются новые конфликтные зоны. Происходят столкновения, войны, приводящие к большим бедствиям и человеческим трагедиям. Мы тоже хорошо знаем, что такое война. Наши земли долгие годы находились под оккупацией, и во время Второй Карабахской войны Армения не только держала под прицельным огнем наши города, села и жилые объекты, но и не забывала, если можно так выразиться, пускать свои ракеты даже сюда – в Мингячевир. Целью этого было парализовать нашу энергетическую инфраструктуру. Даже до Второй Карабахской войны Армения, прибегавшая к различным методам, чтобы угрожать нам, грозилась разбомбить Мингячевир, разрушить плотину и вывести из строя Мингячевирскую электростанцию", - отметил азербайджанский лидер.
Наглядным доказательством, по его словам, являются упавшие на эту территорию снаряды и ракеты большой дальности.
"Это была агрессия против мирного населения, гражданской инфраструктуры. Это – военное преступление. Военные преступления Армении не ограничиваются лишь этим", - сказал Алиев.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. В итоге президент Азербайджана заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.
%Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
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ПолитикаОбществоРОССИЯАРМЕНИЯАЗЕРБАЙДЖАНКарабахНикол ПашинянЕС
 
 
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