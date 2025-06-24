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Алиев обвинил Армению в военных преступлениях

Алиев обвинил Армению в военных преступлениях - 24.06.2025, ПРАЙМ

Алиев обвинил Армению в военных преступлениях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в разрушении населенных пунктов в Карабахе и назвал эту страну военным преступником. | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T22:05+0300

2025-06-24T22:05+0300

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БАКУ, 24 июн – ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в разрушении населенных пунктов в Карабахе и назвал эту страну военным преступником. "Армения, совершившая Ходжалинский геноцид, разрушившая до основания наши населенные пункты в период оккупации, а также подвергшая обстрелу во время Второй Карабахской войны Гянджу, Мингячевир, Барду, Тертер, Агдам и многие населенные пункты, расположенные достаточно далеко от зоны конфликта, является государством-военным преступником", - заявил Алиев, выступая на церемонии открытия электростанции "8 Ноября" в Мингячевирском районе. По его словам, все люди наблюдают за процессами, происходящими в мире. "Можно сказать, что конфликты вокруг нас не утихают, наоборот, появляются новые конфликтные зоны. Происходят столкновения, войны, приводящие к большим бедствиям и человеческим трагедиям. Мы тоже хорошо знаем, что такое война. Наши земли долгие годы находились под оккупацией, и во время Второй Карабахской войны Армения не только держала под прицельным огнем наши города, села и жилые объекты, но и не забывала, если можно так выразиться, пускать свои ракеты даже сюда – в Мингячевир. Целью этого было парализовать нашу энергетическую инфраструктуру. Даже до Второй Карабахской войны Армения, прибегавшая к различным методам, чтобы угрожать нам, грозилась разбомбить Мингячевир, разрушить плотину и вывести из строя Мингячевирскую электростанцию", - отметил азербайджанский лидер. Наглядным доказательством, по его словам, являются упавшие на эту территорию снаряды и ракеты большой дальности. "Это была агрессия против мирного населения, гражданской инфраструктуры. Это – военное преступление. Военные преступления Армении не ограничиваются лишь этим", - сказал Алиев. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. В итоге президент Азербайджана заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.

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общество , россия, армения, азербайджан, карабах, никол пашинян, ес