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В Шанхае предложили создать международный алмазный углеродный реестр
В Шанхае предложили создать международный алмазный углеродный реестр - 24.06.2025, ПРАЙМ
В Шанхае предложили создать международный алмазный углеродный реестр
Президент Шанхайской алмазной биржи Линь Цян предложил создать международный алмазный углеродный реестр на фоне признания продукции "Алросы"... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T10:10+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Президент Шанхайской алмазной биржи Линь Цян предложил создать международный алмазный углеродный реестр на фоне признания продукции "Алросы" углеродно-нейтральной, сообщила компания. Алмазодобывающее предприятие ранее в рамках ПМЭФ заявило, что "Алроса" первой в истории российской отрасли получила международно признанное заключение, подтверждающее углеродную нейтральность ее алмазов и их отрицательный углеродный след. "Я вижу большой потенциал этого открытия для мировой алмазно-бриллиантовой отрасли. Безусловно, далеко не у всех компаний есть технологии, которыми располагает "Алроса". Поэтому мы предлагаем создать общий "алмазный углеродный реестр", который позволит другим игрокам международного алмазного рынка снизить свой углеродной след через взаиморасчет", - сказал президент Шанхайской алмазной биржи Линь Цян, слова которого приводятся в релизе. Отмечается, что создание реестра подразумевает разработку информационной системы для регистрации климатических проектов, учета углеродных единиц и операций с ними. Кроме того, реестр будет отражать информацию о владельцах углеродных единиц и операциях, включая их зачет для уменьшения углеродного следа. Ожидается, что международное признание углеродной нейтральности российских природных алмазов повысит интерес к кооперации и расширению отраслевых торговых связей между участниками БРИКС, добавляется в сообщении. "Теперь мы знаем, что заявления о том, что природные алмазы наносят вред климату, безосновательны… Результаты, полученные "Алроса", должны быть доступны для производителей в Африке в рамках обмена лучшими практиками и стимулировать аналогичные исследования на континенте. ЮАР и Россия входят в БРИКС, в рамках которого создана диалоговая платформа по алмазам как раз для продвижения общих проектов на благо всей отрасли", - заключила главный исполнительный директор Государственного алмазного трейдера ЮАР Нозифиво Мзамо. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. "Алроса" занимает около 30% мирового и 90% российского рынка алмазодобычи. По итогам 2024 года объем добычи составил 33 миллиона карат. Запасы компании превышают 1 миллиард карат.
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Экономика, Промышленность, РОССИЯ, ЮАР, МОСКВА, АФРИКА, Алроса
В Шанхае предложили создать международный алмазный углеродный реестр
Глава Шанхайской алмазной биржи предложил создать международный углеродный реестр
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Президент Шанхайской алмазной биржи Линь Цян предложил создать международный алмазный углеродный реестр на фоне признания продукции "Алросы" углеродно-нейтральной, сообщила компания.
Алмазодобывающее предприятие ранее в рамках ПМЭФ заявило, что "Алроса" первой в истории российской отрасли получила международно признанное заключение, подтверждающее углеродную нейтральность ее алмазов и их отрицательный углеродный след.
"Я вижу большой потенциал этого открытия для мировой алмазно-бриллиантовой отрасли. Безусловно, далеко не у всех компаний есть технологии, которыми располагает "Алроса". Поэтому мы предлагаем создать общий "алмазный углеродный реестр", который позволит другим игрокам международного алмазного рынка снизить свой углеродной след через взаиморасчет", - сказал президент Шанхайской алмазной биржи Линь Цян, слова которого приводятся в релизе.
Отмечается, что создание реестра подразумевает разработку информационной системы для регистрации климатических проектов, учета углеродных единиц и операций с ними. Кроме того, реестр будет отражать информацию о владельцах углеродных единиц и операциях, включая их зачет для уменьшения углеродного следа.
Ожидается, что международное признание углеродной нейтральности российских природных алмазов повысит интерес к кооперации и расширению отраслевых торговых связей между участниками БРИКС, добавляется в сообщении.
"Теперь мы знаем, что заявления о том, что природные алмазы наносят вред климату, безосновательны… Результаты, полученные "Алроса", должны быть доступны для производителей в Африке в рамках обмена лучшими практиками и стимулировать аналогичные исследования на континенте. ЮАР и Россия входят в БРИКС, в рамках которого создана диалоговая платформа по алмазам как раз для продвижения общих проектов на благо всей отрасли", - заключила главный исполнительный директор Государственного алмазного трейдера ЮАР Нозифиво Мзамо.
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. "Алроса" занимает около 30% мирового и 90% российского рынка алмазодобычи. По итогам 2024 года объем добычи составил 33 миллиона карат. Запасы компании превышают 1 миллиард карат.
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