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Фондовые индексы АТР растут в пределах 1-3% - 24.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250624/atr--858828249.html
Фондовые индексы АТР растут в пределах 1-3%
Фондовые индексы АТР растут в пределах 1-3% - 24.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР растут в пределах 1-3%
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник поднимаются в пределах 1-3% на ожиданиях рынков более быстрого завершения конфликта... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T08:08+0300
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экономика
рынок
торги
индексы
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ближний восток
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дональд трамп
shenzhen composite
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник поднимаются в пределах 1-3% на ожиданиях рынков более быстрого завершения конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1%, до 3 415,45 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,53%, до 2 018,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,97%, до 24 156 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 2,71%, до 3 096,26 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,92%, до 8 553,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,17%, до 38 802 пунктов. "Так как рынки сейчас считают, что риск эскалации конфликта на Ближнем Востоке миновал, их внимание, возможно, переключится на предстоящий срок введения пошлин через две недели. Мы полагаем, что более быстрое, чем ожидалось, разрешение конфликта приведет к ожиданиям более оперативного урегулирования пошлин и торговых сделок", - прокомментировал агентству Рейтер старший аналитик по ставкам TD Securities в Сингапуре Прашант Ньюнаха (Prashant Newnaha). В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. А глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.
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рынок, торги, индексы, иран, ближний восток, израиль, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
08:08 24.06.2025
 
Фондовые индексы АТР растут в пределах 1-3%

Фондовые индексы АТР растут в пределах 1-3% на снижении геополитических рисков

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© fotolia.com / AshDesign
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник поднимаются в пределах 1-3% на ожиданиях рынков более быстрого завершения конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.57 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1%, до 3 415,45 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,53%, до 2 018,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,97%, до 24 156 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 2,71%, до 3 096,26 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,92%, до 8 553,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,17%, до 38 802 пунктов.
"Так как рынки сейчас считают, что риск эскалации конфликта на Ближнем Востоке миновал, их внимание, возможно, переключится на предстоящий срок введения пошлин через две недели. Мы полагаем, что более быстрое, чем ожидалось, разрешение конфликта приведет к ожиданиям более оперативного урегулирования пошлин и торговых сделок", - прокомментировал агентству Рейтер старший аналитик по ставкам TD Securities в Сингапуре Прашант Ньюнаха (Prashant Newnaha).
В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. А глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.
Токийская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
Фондовые индексы АТР в понедельник закрылись разнонаправленно
Вчера, 12:22
 
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