Фондовые индексы АТР во вторник выросли в пределах 3% на ослаблении рисков

2025-06-24T12:46+0300

МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника ростом в среднем на 1-3% на ослаблении геополитических рисков после прекращения огня между Ираном и Израилем, следует из данных торгов. Так, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 1,15%, до 3 420,57 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,79%, до 2 023,32 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 2,06%, до 24 177,07 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 2,96%, до 3 103,64 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,95%, до 8 555,5 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,14%, до 38 790,56 пункта. В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Ракетные залпы со стороны Ирана прекратились около 7 утра по московскому времени. В ЦАХАЛ также сообщали о ночных ударах по пусковым установкам в Иране. Позднее, после 8.00 по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. На этом фоне акции были склонны к росту. Иран после объявления режима прекращения огня с Израилем заявлял, что ответит на любые действия со стороны Израиля. В то же время появлялись сообщения о запуске ракеты со стороны Ирана в сторону Израиля, однако в Тегеране это опровергли. Большинство бирж Азии к тому моменту были закрыты. "Напряженность на Ближнем Востоке, вероятно, ослабнет в краткосрочной перспективе", - приводит агентство Блумберг мнение старшего стратега Nomura Asset Management Co. Хидеюки Исигуро (Hideyuki Ishiguro). В то же время аналитики указывают на риски распродаж. "Резкая распродажа может быть спровоцирована, если появятся тарифы или факторы ухода от риска", - отметил агентству старший инвестиционный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co Кохей Ониси (Kohei Onishi). Инвесторы обратили внимание и на прогнозы аналитиков. Так, в JPMorgan Chase & Co. спрогнозировали ралли азиатского техсектора на 15-20% в этом году, в основном за счет импульса со стороны сектора искусственного интеллекта.

