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Казахстан и Россия обсудят перенос производства ракеты-носителя "Союз-5" - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Казахстан и Россия обсудят перенос производства ракеты-носителя "Союз-5"
Казахстан и Россия обсудят перенос производства ракеты-носителя "Союз-5" - 24.06.2025, ПРАЙМ
Казахстан и Россия обсудят перенос производства ракеты-носителя "Союз-5"
Казахстан и Россия обсуждают перенос производства ракеты-носителя "Союз-5" с российской территории на космодром Байконур, сообщил премьер-министр республики... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T11:02+0300
2025-06-24T11:02+0300
россия
казахстан
байконур
алма-ата
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АЛМА-АТА, 24 июн - ПРАЙМ. Казахстан и Россия обсуждают перенос производства ракеты-носителя "Союз-5" с российской территории на космодром Байконур, сообщил премьер-министр республики Олжас Бектенов. "С российской стороной прорабатывается вопрос релокации производства ракеты-носителя "Союз-5" с территории России на космодром "Байконур", - говорится в ответе Бектенова на депутатский запрос. Глава казахстанского правительства подчеркнул, что страны продолжают совместную реализацию проекта ракетного комплекса "Байтерек". "Все работы по созданию объектов наземной космической инфраструктуры комплекса "Байтерек" и ракеты-носителя "Союз-5" идут в плановом порядке. Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" с комплекса "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года", - говорится в ответе Бектенова. Кроме того, премьер-министр сообщил, что идет процесс по выводу из состава арендуемого земельного участка площадью 1747 квадратных километров, на котором в дальнейшем будет создана специальная экономическая зона. По словам Бектенова, на этой территории планируется запуск казахстанских космических проектов и иностранных стартапов. "Байтерек" - российско-казахстанский проект по модернизации площадки номер 45 космодрома "Байконур". Ранее оттуда запускали ракеты "Зенит", после модернизации здесь будут стартовать новые российские ракеты-носители "Союзы-5". Байконур - один из ведущих космодромов мира, обеспечивает подготовку и запуск космических кораблей, орбитальных станций и автоматических межпланетных станций. Расположен на территории Казахстана, в Кызылординской области между городом Казалинск и поселком Джусалы, вблизи поселка Тюратам. Космодром Байконур и город с одноименным названием вместе образуют комплекс "Байконур", арендованный Россией у Казахстана до 2050 года.
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россия, казахстан, байконур, алма-ата
РОССИЯ, КАЗАХСТАН, Байконур, АЛМА-АТА
11:02 24.06.2025
 
Казахстан и Россия обсудят перенос производства ракеты-носителя "Союз-5"

Казахстан и Россия обсудят перенос производства ракеты "Союз-5" на Байконур

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВывоз ракеты "Союз-ФГ" с кораблем "Союз-ТМА-07М" на старт
Вывоз ракеты Союз-ФГ с кораблем Союз-ТМА-07М на старт - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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АЛМА-АТА, 24 июн - ПРАЙМ. Казахстан и Россия обсуждают перенос производства ракеты-носителя "Союз-5" с российской территории на космодром Байконур, сообщил премьер-министр республики Олжас Бектенов.
"С российской стороной прорабатывается вопрос релокации производства ракеты-носителя "Союз-5" с территории России на космодром "Байконур", - говорится в ответе Бектенова на депутатский запрос.
Глава казахстанского правительства подчеркнул, что страны продолжают совместную реализацию проекта ракетного комплекса "Байтерек". "Все работы по созданию объектов наземной космической инфраструктуры комплекса "Байтерек" и ракеты-носителя "Союз-5" идут в плановом порядке. Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" с комплекса "Байтерек" запланирован на декабрь 2025 года", - говорится в ответе Бектенова.
Кроме того, премьер-министр сообщил, что идет процесс по выводу из состава арендуемого земельного участка площадью 1747 квадратных километров, на котором в дальнейшем будет создана специальная экономическая зона. По словам Бектенова, на этой территории планируется запуск казахстанских космических проектов и иностранных стартапов.
"Байтерек" - российско-казахстанский проект по модернизации площадки номер 45 космодрома "Байконур". Ранее оттуда запускали ракеты "Зенит", после модернизации здесь будут стартовать новые российские ракеты-носители "Союзы-5".
Байконур - один из ведущих космодромов мира, обеспечивает подготовку и запуск космических кораблей, орбитальных станций и автоматических межпланетных станций. Расположен на территории Казахстана, в Кызылординской области между городом Казалинск и поселком Джусалы, вблизи поселка Тюратам. Космодром Байконур и город с одноименным названием вместе образуют комплекс "Байконур", арендованный Россией у Казахстана до 2050 года.
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РОССИЯКАЗАХСТАНБайконурАЛМА-АТА
 
 
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