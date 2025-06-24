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Евразийский банк развития повысил прогноз роста экономики Белоруссии

Евразийский банк развития повысил прогноз роста экономики Белоруссии - 24.06.2025, ПРАЙМ

Евразийский банк развития повысил прогноз роста экономики Белоруссии

Евразийский банк развития (ЕАБР) повысил прогноз роста белорусской экономики в текущем году до 3% на фоне сильных результатов начала года и ожидаемого... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T12:40+0300

2025-06-24T12:40+0300

2025-06-24T12:40+0300

экономика

белоруссия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 24 июн – ПРАЙМ. Евразийский банк развития (ЕАБР) повысил прогноз роста белорусской экономики в текущем году до 3% на фоне сильных результатов начала года и ожидаемого расширения кредитной поддержки инвестиций, говорится в июньском макропрогнозе банка, опубликованном на его сайте. "В базовом сценарии рост ВВП прогнозируется в размере 3% в 2025 году. Прогноз повышен на 0,4 процентных пункта на фоне сильных результатов первого квартала 2025 года и ожидаемого расширения кредитования инвестиционных проектов", - говорится в документе. Отмечается, что внутренний спрос останется драйвером роста экономики. "Поддержкой потребительской активности станут увеличение доходов населения и высокая потребительская уверенность домашних хозяйств. Инвестиционный спрос продолжит расширяться за счет реализации государственной инвестиционной программы. Восстановление выпуска в сфере информационных технологий также будет содействовать увеличению ВВП", - говорится в макропрогнозе. При этом отмечается, что ограничивающее воздействие на экономическую активность окажет ослабление динамики спроса в российской и мировой экономиках вкупе с ограничениями, связанными с дефицитом работников и производственных мощностей. Аналитики считают, что в 2026–2027 годах экономика будет возвращаться к траектории сбалансированного роста. ВВП увеличится на 1,9% в 2026 году и на 1,5% в 2027 году, прогнозируют эксперты. В документе также говорится, что инфляция ускоряется на фоне повышенного внутреннего спроса и возросших издержек на труд. "Инфляция ускорится до 7,7% (в годовом выражении – ред.) к концу 2025 года", - отмечается там. Согласно обзору, рост заработных плат и повышенный потребительский спрос будут поддерживать ценовое давление, ослабление белорусского рубля к российской валюте и сохранение повышенной инфляции в России также останутся проинфляционными факторами. "В 2026 году прогнозируем увеличение роста цен до 8,9% в годовом выражении. Накопленное инфляционное давление будет переноситься в цены при условии смягчения их административного регулирования. По мере замедления динамики внутреннего спроса рост цен замедлится до 7,5% в годовом выражении в 2027 году", - говорится в документе. ВВП Белоруссии в 2024 году увеличился на 4%. В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил своим указом важнейшие прогнозные параметры развития страны на 2025 год, включая рост ВВП на 4,1% и инфляцию не более 5%.-0-

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белоруссия

минск

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белоруссия, минск, александр лукашенко