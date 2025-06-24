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На поддержку бизнеса в Курской области выделили 165 миллионов рублей - 24.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250624/biznes-858831025.html
На поддержку бизнеса в Курской области выделили 165 миллионов рублей
На поддержку бизнеса в Курской области выделили 165 миллионов рублей - 24.06.2025, ПРАЙМ
На поддержку бизнеса в Курской области выделили 165 миллионов рублей
Правительство РФ выделило дополнительно 165 миллионов рублей на поддержку бизнеса в Курской области, сообщили в российском кабмине. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T09:04+0300
2025-06-24T09:04+0300
экономика
бизнес
россия
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ выделило дополнительно 165 миллионов рублей на поддержку бизнеса в Курской области, сообщили в российском кабмине. "Правительство продолжает оказывать поддержку пострадавшим представителям бизнеса в Курской области. На обеспечение компенсационных выплат индивидуальным предпринимателям и организациям, имущество которых было утрачено, будет направлено около 165 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Уточняется, что выделенные средства направят на поддержку 64 организациям и 351 предпринимателю. Их имущество пострадало в результате терактов, совершённых вооружёнными формированиями Украины на территории Курской области, в частности, 4 апреля 2024 года в Курске, 4 июля 2024 года в селе Свердликово Суджанского района, а также в результате событий, начавшихся с 6 августа 2024 года. "Размер выплат каждому предпринимателю или юридическому лицу составит до 400 тысяч рублей за полностью утраченное имущество и до 200 тысяч рублей за частично утраченное. Средства на эти цели поступят из резервного фонда правительства", - добавили в кабмине.
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бизнес, россия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ
09:04 24.06.2025
 
На поддержку бизнеса в Курской области выделили 165 миллионов рублей

Правительство выделило 165 миллионов руб на поддержку бизнеса в Курской области

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ выделило дополнительно 165 миллионов рублей на поддержку бизнеса в Курской области, сообщили в российском кабмине.
"Правительство продолжает оказывать поддержку пострадавшим представителям бизнеса в Курской области. На обеспечение компенсационных выплат индивидуальным предпринимателям и организациям, имущество которых было утрачено, будет направлено около 165 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Уточняется, что выделенные средства направят на поддержку 64 организациям и 351 предпринимателю. Их имущество пострадало в результате терактов, совершённых вооружёнными формированиями Украины на территории Курской области, в частности, 4 апреля 2024 года в Курске, 4 июля 2024 года в селе Свердликово Суджанского района, а также в результате событий, начавшихся с 6 августа 2024 года.
"Размер выплат каждому предпринимателю или юридическому лицу составит до 400 тысяч рублей за полностью утраченное имущество и до 200 тысяч рублей за частично утраченное. Средства на эти цели поступят из резервного фонда правительства", - добавили в кабмине.
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