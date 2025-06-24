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Bloomberg подсчитал стоимость войны НАТО и России - 24.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250624/bloomberg-858850503.html
Bloomberg подсчитал стоимость войны НАТО и России
Bloomberg подсчитал стоимость войны НАТО и России - 24.06.2025, ПРАЙМ
Bloomberg подсчитал стоимость войны НАТО и России
Один год боевых действий между странами НАТО и Россией обойдется мировой экономике полтора триллиона долларов. Об этом говорится в материале издания Bloomberg. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T14:51+0300
2025-06-24T14:54+0300
экономика
нато
россия
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Один год боевых действий между странами НАТО и Россией обойдется мировой экономике полтора триллиона долларов. Об этом говорится в материале издания Bloomberg."По оценкам Bloomberg Economics, в первый год войны прямой ущерб от разрушений в зоне боевых действий, рост цен на энергоносители из-за прекращения поставок из России и продажа активов на финансовых рынках могут привести к сокращению мирового ВВП на 1,3 процента или 1,5 триллиона долларов, что почти равно последствиям полномасштабного конфликта на Украине", — сказано в тексте материала.Авторы также отметили, что первый этап столкновения может затронуть прибалтийские государства, заключили в издании.
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нато, россия
Экономика, НАТО, РОССИЯ
14:51 24.06.2025 (обновлено: 14:54 24.06.2025)
 
Bloomberg подсчитал стоимость войны НАТО и России

Bloomberg: год войны НАТО и России обойдется миру в 1,5 триллиона долларов

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Один год боевых действий между странами НАТО и Россией обойдется мировой экономике полтора триллиона долларов. Об этом говорится в материале издания Bloomberg.
"По оценкам Bloomberg Economics, в первый год войны прямой ущерб от разрушений в зоне боевых действий, рост цен на энергоносители из-за прекращения поставок из России и продажа активов на финансовых рынках могут привести к сокращению мирового ВВП на 1,3 процента или 1,5 триллиона долларов, что почти равно последствиям полномасштабного конфликта на Украине", — сказано в тексте материала.
Авторы также отметили, что первый этап столкновения может затронуть прибалтийские государства, заключили в издании.
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