https://1prime.ru/20250624/bloomberg-858850503.html

Bloomberg подсчитал стоимость войны НАТО и России

Bloomberg подсчитал стоимость войны НАТО и России - 24.06.2025, ПРАЙМ

Bloomberg подсчитал стоимость войны НАТО и России

Один год боевых действий между странами НАТО и Россией обойдется мировой экономике полтора триллиона долларов. Об этом говорится в материале издания Bloomberg. | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T14:51+0300

2025-06-24T14:51+0300

2025-06-24T14:54+0300

экономика

нато

россия

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Один год боевых действий между странами НАТО и Россией обойдется мировой экономике полтора триллиона долларов. Об этом говорится в материале издания Bloomberg."По оценкам Bloomberg Economics, в первый год войны прямой ущерб от разрушений в зоне боевых действий, рост цен на энергоносители из-за прекращения поставок из России и продажа активов на финансовых рынках могут привести к сокращению мирового ВВП на 1,3 процента или 1,5 триллиона долларов, что почти равно последствиям полномасштабного конфликта на Украине", — сказано в тексте материала.Авторы также отметили, что первый этап столкновения может затронуть прибалтийские государства, заключили в издании.

https://1prime.ru/20250624/smi-858845711.html

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