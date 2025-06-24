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Bloomberg подсчитал стоимость войны НАТО и России
Bloomberg подсчитал стоимость войны НАТО и России - 24.06.2025, ПРАЙМ
Bloomberg подсчитал стоимость войны НАТО и России
Один год боевых действий между странами НАТО и Россией обойдется мировой экономике полтора триллиона долларов. Об этом говорится в материале издания Bloomberg. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T14:51+0300
2025-06-24T14:51+0300
2025-06-24T14:54+0300
экономика
нато
россия
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Один год боевых действий между странами НАТО и Россией обойдется мировой экономике полтора триллиона долларов. Об этом говорится в материале издания Bloomberg."По оценкам Bloomberg Economics, в первый год войны прямой ущерб от разрушений в зоне боевых действий, рост цен на энергоносители из-за прекращения поставок из России и продажа активов на финансовых рынках могут привести к сокращению мирового ВВП на 1,3 процента или 1,5 триллиона долларов, что почти равно последствиям полномасштабного конфликта на Украине", — сказано в тексте материала.Авторы также отметили, что первый этап столкновения может затронуть прибалтийские государства, заключили в издании.
https://1prime.ru/20250624/smi-858845711.html
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нато, россия
Bloomberg подсчитал стоимость войны НАТО и России
Bloomberg: год войны НАТО и России обойдется миру в 1,5 триллиона долларов
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ.
Один год боевых действий между странами НАТО и Россией обойдется мировой экономике полтора триллиона долларов. Об этом говорится
в материале издания Bloomberg.
"По оценкам Bloomberg Economics, в первый год войны прямой ущерб от разрушений в зоне боевых действий, рост цен на энергоносители из-за прекращения поставок из России и продажа активов на финансовых рынках могут привести к сокращению мирового ВВП на 1,3 процента или 1,5 триллиона долларов, что почти равно последствиям полномасштабного конфликта на Украине", — сказано в тексте материала.
Авторы также отметили, что первый этап столкновения может затронуть прибалтийские государства, заключили в издании.
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