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Экс-премьер-министр России призвал выработать механизмы защиты стран БРИКС

Экс-премьер-министр России призвал выработать механизмы защиты стран БРИКС - 24.06.2025, ПРАЙМ

Экс-премьер-министр России призвал выработать механизмы защиты стран БРИКС

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин, говоря о конфликте Ирана и Израиля, а также атаке США, заявил о необходимости выработки юридических механизмов... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T10:38+0300

2025-06-24T10:38+0300

2025-06-24T10:38+0300

политика

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Бывший премьер-министр России Сергей Степашин, говоря о конфликте Ирана и Израиля, а также атаке США, заявил о необходимости выработки юридических механизмов защиты стран БРИКС от подобных случаев. Степашин в качестве примера напомнил про события на Ближнем Востоке. Он отметил, что в нарушение всех норм международного права произошло нападение Израиля и США на Иран. Он добавил, что Россия жестко и четко определила свою позицию по этому вопросу. "Я не призываю повторять опыт НАТО, когда они готовы защищать, как они считают, свои гуманитарные ценности. Но мне представляется, что и реакция стран БРИКС должна быть тоже здесь достаточно очевидной... Поэтому я думаю, это мое личное предложение, я его ни с кем не согласовывал, нужно подумать о выработке юридических, не военно-политических, а юридических механизмов защиты стран БРИКС от подобного рода случаев", - сказал он, выступая на семинаре по деполитизированному сотрудничеству в уголовно-правовой сфере. Степашин добавил, что Иран - это один из эпизодов, "когда страна-гегемон считает, что для нее нормы международного права не действуют". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Президент США Дональд Трамп 24 июня заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://1prime.ru/20250619/ekonomika-858661207.html

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россия, общество , иран, сша, израиль, сергей степашин, антониу гутерреш, дональд трамп, оон, нато, магатэ