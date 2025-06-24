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В Британии резко высказались об антироссийской риторике Стармера
В Британии резко высказались об антироссийской риторике Стармера - 24.06.2025, ПРАЙМ
В Британии резко высказались об антироссийской риторике Стармера
Жители Великобритании не разделяют антироссийскую риторику премьер-министра страны Кира Стармера, который ранее заявил, что страна находится в "военной... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T08:38+0300
2025-06-24T08:38+0300
2025-06-24T08:38+0300
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Жители Великобритании не разделяют антироссийскую риторику премьер-министра страны Кира Стармера, который ранее заявил, что страна находится в "военной готовности" по отношению к России, заявил в интервью РИА Новости бывший британский дипломат Крейг Мюррей. "Прежде всего, самое важное - не стоит думать, будто британцы настроены против России так же враждебно, как их лидеры... Недавно Кир Стармер выступил с речью, где сказал, что Британия находится в состоянии военной готовности по отношению к России - и все были просто в шоке. Сейчас он особенно любит щеголять в военной форме ради фотосессий", - отметил Мюррей. По его словам, даже в лояльных правительству СМИ пользователи отмечают, что если Стармер намерен вторгаться в Россию, то "может делать это в одиночку".
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Политика, Общество , Мировая экономика, МОСКВА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Кир Стармер
В Британии резко высказались об антироссийской риторике Стармера
Мюррей: британцы не разделяют антироссийскую риторику премьера Стармера
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Жители Великобритании не разделяют антироссийскую риторику премьер-министра страны Кира Стармера, который ранее заявил, что страна находится в "военной готовности" по отношению к России, заявил в интервью РИА Новости бывший британский дипломат Крейг Мюррей.
"Прежде всего, самое важное - не стоит думать, будто британцы настроены против России так же враждебно, как их лидеры... Недавно Кир Стармер выступил с речью, где сказал, что Британия находится в состоянии военной готовности по отношению к России - и все были просто в шоке. Сейчас он особенно любит щеголять в военной форме ради фотосессий", - отметил Мюррей.
По его словам, даже в лояльных правительству СМИ пользователи отмечают, что если Стармер намерен вторгаться в Россию, то "может делать это в одиночку".
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