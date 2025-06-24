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В Бурятии семь организаций стали резидентами ТОР "Бурятия" - 24.06.2025, ПРАЙМ
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В Бурятии семь организаций стали резидентами ТОР "Бурятия"
В Бурятии семь организаций стали резидентами ТОР "Бурятия" - 24.06.2025, ПРАЙМ
В Бурятии семь организаций стали резидентами ТОР "Бурятия"
Резидентами территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия" в 2024 году стали семь организаций, с ними заключены соглашения на общую сумму инвестиций 40,5... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T06:41+0300
2025-06-24T06:41+0300
россия
экономика
улан-удэ
бурятия
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 24 июн - ПРАЙМ. Резидентами территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия" в 2024 году стали семь организаций, с ними заключены соглашения на общую сумму инвестиций 40,5 миллиардов рублей, сообщил глава республики Алексей Цыденов. Цыденов выступает на очередной сессии народного хурала с отчетом о результатах деятельности правительства Бурятии за 2024 год. "В 2024 году резидентами ТОР ("Бурятия" - ред.) стали семь новых организаций, с которыми заключены соглашения на общую сумму инвестиций в 40,5 миллиардов рублей и создание 1160 новых рабочих мест. Всего на сегодняшний день на территории ТОР "Бурятия" действует 20 резидентов с общим объемом инвестиций в 49,5 миллиардов (рублей - ред.) и созданием 2196 рабочих мест", - рассказал Цыденов, выступая на сессии заксобрания. Он отметил, что на 1 июня 2025 года резидентами вложено 8,2 миллиарда рублей, создано 1073 новых рабочих места.
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россия, улан-удэ, бурятия, алексей цыденов
РОССИЯ, Экономика, Улан-Удэ, Бурятия, Алексей Цыденов
06:41 24.06.2025
 
В Бурятии семь организаций стали резидентами ТОР "Бурятия"

Цыденов: резидентами ТОР "Бурятия" в 2024 году стали семь организаций

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УЛАН-УДЭ, 24 июн - ПРАЙМ. Резидентами территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия" в 2024 году стали семь организаций, с ними заключены соглашения на общую сумму инвестиций 40,5 миллиардов рублей, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
Цыденов выступает на очередной сессии народного хурала с отчетом о результатах деятельности правительства Бурятии за 2024 год.
"В 2024 году резидентами ТОР ("Бурятия" - ред.) стали семь новых организаций, с которыми заключены соглашения на общую сумму инвестиций в 40,5 миллиардов рублей и создание 1160 новых рабочих мест. Всего на сегодняшний день на территории ТОР "Бурятия" действует 20 резидентов с общим объемом инвестиций в 49,5 миллиардов (рублей - ред.) и созданием 2196 рабочих мест", - рассказал Цыденов, выступая на сессии заксобрания.
Он отметил, что на 1 июня 2025 года резидентами вложено 8,2 миллиарда рублей, создано 1073 новых рабочих места.
 
ЭкономикаРОССИЯУлан-УдэБурятияАлексей Цыденов
 
 
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