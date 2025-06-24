Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Промпроизводство в Бурятии за 2024 год выросло на 5,4% - 24.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250624/burjatija-858826795.html
Промпроизводство в Бурятии за 2024 год выросло на 5,4%
Промпроизводство в Бурятии за 2024 год выросло на 5,4% - 24.06.2025, ПРАЙМ
Промпроизводство в Бурятии за 2024 год выросло на 5,4%
Рост промышленного производства за 2024 год в Бурятии составил 5,4%, сообщил глава республики Алексей Цыденов. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T06:56+0300
2025-06-24T06:56+0300
промышленность
экономика
россия
бурятия
улан-удэ
алексей цыденов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858826795.jpg?1750737370
УЛАН-УДЭ, 24 июн - ПРАЙМ. Рост промышленного производства за 2024 год в Бурятии составил 5,4%, сообщил глава республики Алексей Цыденов. Цыденов во вторник выступает на очередной сессии народного хурала с отчетом о результатах деятельности правительства Бурятии за 2024 год. "Мы закончили 2024 год с ростом промышленного производства. Индекс производства составил плюсом 5,4% к уровню 2023 года. Это выше среднероссийского уровня. В целом по России - плюс 4,6%... В ДФО - плюс 2,7%", - рассказал Цыденов, выступая на сессии заксобрания. Он отметил, что промышленными предприятиями республики произведено продукции на сумму 272 миллиарда рублей. "Объем производства обрабатывающей промышленности снизился на 2,3% к уровню 2023 года. Но по ряду крупных и средних промышленных предприятий отмечен существенный рост объемов", - подчеркнул глава региона. Так, Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод (ЛВРЗ) достиг исторического максимума - плюс 23%, отремонтировано 1002 единицы локомотивных секций. Также рост наблюдается на таких предприятиях, как Улан-Удэнском приборостроительное производственное объединение - плюс 48%, Селегинский ЦКК - плюс 53%, предприятие "Аэротех" - плюс 12%. При этом, по словам Цыденова, наблюдается снижение объемов производства на Улан-Удэнском авиазаводе на 10%, связанное с уменьшением коммерческих контрактов в портфеле заказов и ориентацией на гособоронзаказ. Также произошло снижение на 4,4% на "Улан-Удэстальмост" в связи с сокращением заказа металлоконструкций. В Байкальской лесной компании также наблюдается снижение - до 48% из-за снижения экспортных поставок.
бурятия
улан-удэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, бурятия, улан-удэ, алексей цыденов
Промышленность, Экономика, РОССИЯ, Бурятия, Улан-Удэ, Алексей Цыденов
06:56 24.06.2025
 
Промпроизводство в Бурятии за 2024 год выросло на 5,4%

Глава Бурятии Цыденов: рост промышленного производства за 2024 год составил 5,4%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
УЛАН-УДЭ, 24 июн - ПРАЙМ. Рост промышленного производства за 2024 год в Бурятии составил 5,4%, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
Цыденов во вторник выступает на очередной сессии народного хурала с отчетом о результатах деятельности правительства Бурятии за 2024 год.
"Мы закончили 2024 год с ростом промышленного производства. Индекс производства составил плюсом 5,4% к уровню 2023 года. Это выше среднероссийского уровня. В целом по России - плюс 4,6%... В ДФО - плюс 2,7%", - рассказал Цыденов, выступая на сессии заксобрания.
Он отметил, что промышленными предприятиями республики произведено продукции на сумму 272 миллиарда рублей.
"Объем производства обрабатывающей промышленности снизился на 2,3% к уровню 2023 года. Но по ряду крупных и средних промышленных предприятий отмечен существенный рост объемов", - подчеркнул глава региона.
Так, Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод (ЛВРЗ) достиг исторического максимума - плюс 23%, отремонтировано 1002 единицы локомотивных секций. Также рост наблюдается на таких предприятиях, как Улан-Удэнском приборостроительное производственное объединение - плюс 48%, Селегинский ЦКК - плюс 53%, предприятие "Аэротех" - плюс 12%.
При этом, по словам Цыденова, наблюдается снижение объемов производства на Улан-Удэнском авиазаводе на 10%, связанное с уменьшением коммерческих контрактов в портфеле заказов и ориентацией на гособоронзаказ. Также произошло снижение на 4,4% на "Улан-Удэстальмост" в связи с сокращением заказа металлоконструкций. В Байкальской лесной компании также наблюдается снижение - до 48% из-за снижения экспортных поставок.
 
ЭкономикаПромышленностьРОССИЯБурятияУлан-УдэАлексей Цыденов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала