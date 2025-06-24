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Промпроизводство в Бурятии за 2024 год выросло на 5,4%

Промпроизводство в Бурятии за 2024 год выросло на 5,4% - 24.06.2025, ПРАЙМ

Промпроизводство в Бурятии за 2024 год выросло на 5,4%

Рост промышленного производства за 2024 год в Бурятии составил 5,4%, сообщил глава республики Алексей Цыденов. | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T06:56+0300

2025-06-24T06:56+0300

2025-06-24T06:56+0300

промышленность

экономика

россия

бурятия

улан-удэ

алексей цыденов

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УЛАН-УДЭ, 24 июн - ПРАЙМ. Рост промышленного производства за 2024 год в Бурятии составил 5,4%, сообщил глава республики Алексей Цыденов. Цыденов во вторник выступает на очередной сессии народного хурала с отчетом о результатах деятельности правительства Бурятии за 2024 год. "Мы закончили 2024 год с ростом промышленного производства. Индекс производства составил плюсом 5,4% к уровню 2023 года. Это выше среднероссийского уровня. В целом по России - плюс 4,6%... В ДФО - плюс 2,7%", - рассказал Цыденов, выступая на сессии заксобрания. Он отметил, что промышленными предприятиями республики произведено продукции на сумму 272 миллиарда рублей. "Объем производства обрабатывающей промышленности снизился на 2,3% к уровню 2023 года. Но по ряду крупных и средних промышленных предприятий отмечен существенный рост объемов", - подчеркнул глава региона. Так, Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод (ЛВРЗ) достиг исторического максимума - плюс 23%, отремонтировано 1002 единицы локомотивных секций. Также рост наблюдается на таких предприятиях, как Улан-Удэнском приборостроительное производственное объединение - плюс 48%, Селегинский ЦКК - плюс 53%, предприятие "Аэротех" - плюс 12%. При этом, по словам Цыденова, наблюдается снижение объемов производства на Улан-Удэнском авиазаводе на 10%, связанное с уменьшением коммерческих контрактов в портфеле заказов и ориентацией на гособоронзаказ. Также произошло снижение на 4,4% на "Улан-Удэстальмост" в связи с сокращением заказа металлоконструкций. В Байкальской лесной компании также наблюдается снижение - до 48% из-за снижения экспортных поставок.

бурятия

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промышленность, россия, бурятия, улан-удэ, алексей цыденов