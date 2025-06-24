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Путин подписал закон о корректировке параметров бюджета на 2025 год

Путин подписал закон о корректировке параметров бюджета на 2025 год - 24.06.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон о корректировке параметров бюджета на 2025 год

Президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, предусматривающий увеличение его расходов на 829... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T18:08+0300

2025-06-24T18:08+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год, предусматривающий увеличение его расходов на 829 миллиардов рублей. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Корректировки подготовлены на основе уточненного прогноза социально-экономического развития РФ на текущий год и исполнения бюджета за истекший период года. Прогноз роста ВВП по итогам года остался без изменений – на уровне 2,5%; оценка инфляции повышена до 7,6% с 4,5%; прогноз цены на нефть понижен до 56 долларов с 69,7 доллара за баррель; прогноз курса рубля скорректирован до 94,3 рубля за доллар с 96,5 рубля. Согласно закону, прогнозируемый объем ВВП на текущий год повышен до 221,861 триллиона с 214,575 триллиона рублей. При этом доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП. Верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2026 года повышен до 30,62 триллиона с 29,385 триллиона рублей, внешнего – сокращен до 59,9 миллиарда с 61,1 миллиарда долларов. А общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2025 год увеличен до 1,649 триллиона с 1,634 триллиона рублей. Приоритеты бюджета при этом остаются неизменными. Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, обеспечение технологического лидерства страны. Расходы на госпрограммы увеличиваются: на госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия - на 41,847 миллиарда рублей, развития здравоохранения – на 26 миллиардов, обеспечения обороноспособности страны – на 24,178 миллиарда, социальной поддержки граждан – на 17,778 миллиарда, экономического развития и инновационной экономики – на 2,86 миллиарда, развития образования – на 3,26 миллиарда рублей. Помимо этого, по решениям правительства РФ "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) и корпорация "Туризм.РФ" в 2025 году смогут направить неиспользованные средства взносов в их уставные капиталы на определенные цели. ОАК будет вправе использовать до 400 миллионов рублей на финансирование модернизации узлов связи на воздушных судах спецназначения типа Ту-214, находящихся в собственности РФ; до 2,2 миллиарда рублей - на НИОКР, проводимые для улучшения характеристик и оптимизации веса самолета МС-21-310. Сделать это корпорация сможет в том числе путем взносов в уставные капиталы дочерних обществ. А корпорация "Туризм.РФ" сможет направить до 1,726 миллиарда рублей на предоставление льготных займов туристическим организациям Анапы и Темрюкского муниципального района Кубани, пострадавшим в связи с отменой весенних и летних бронирований из-за разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Как поясняла первый замглавы Минфина Ирина Окладникова, эти средства можно будет направлять в том числе на поддержку отелей, которые находятся в зоне закрытия пляжей.

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россия, рф, москва, владимир путин, оак, минфин