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Акционеры МТС утвердили дивиденды по итогам 2024 года
Акционеры МТС утвердили дивиденды по итогам 2024 года - 24.06.2025, ПРАЙМ
Акционеры МТС утвердили дивиденды по итогам 2024 года
Акционеры МТС утвердили выплату дивидендов в размере 35 рублей на акцию за 2024 год, такое решение было озвучено на годовом собрании акционеров во вторник,... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T15:32+0300
2025-06-24T15:32+0300
2025-06-24T15:32+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Акционеры МТС утвердили выплату дивидендов в размере 35 рублей на акцию за 2024 год, такое решение было озвучено на годовом собрании акционеров во вторник, передает корреспондент РИА Новости. "Собрание акционеров приняло решение утвердить порядок распределения прибыли ПАО "МТС", в том числе годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям в размере 35 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая", - сообщил представитель компании. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 7 июля 2025 года. Летом 2024 года компания приняла дивидендную политику, которая предполагает выплату дивидендов в размере 35 рублей на акцию на ближайшие три года.
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рынок, акции, мтс
Экономика, Рынок, Акции, МТС
Акционеры МТС утвердили дивиденды по итогам 2024 года
Акционеры МТС утвердили выплату дивидендов в размере 35 рублей на акцию
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Акционеры МТС утвердили выплату дивидендов в размере 35 рублей на акцию за 2024 год, такое решение было озвучено на годовом собрании акционеров во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
"Собрание акционеров приняло решение утвердить порядок распределения прибыли ПАО "МТС", в том числе годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям в размере 35 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая", - сообщил представитель компании.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 7 июля 2025 года.
Летом 2024 года компания приняла дивидендную политику, которая предполагает выплату дивидендов в размере 35 рублей на акцию на ближайшие три года.
Акционеры "Озон Фармацевтики" утвердили дивиденды за I квартал 2025 года