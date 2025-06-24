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Доля бизнесменов, ожидающих лучшего будущего, достигла рекордных 58%
Доля бизнесменов, ожидающих лучшего будущего, достигла рекордных 58% - 24.06.2025, ПРАЙМ
Доля бизнесменов, ожидающих лучшего будущего, достигла рекордных 58%
Доля российских бизнесменов, ожидающих для своей компании лучшего будущего на горизонте ближайших шести месяцев, достигла рекордных за четыре года 58%,... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T00:17+0300
2025-06-24T00:17+0300
2025-06-24T00:17+0300
экономика
россия
росконгресс
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Доля российских бизнесменов, ожидающих для своей компании лучшего будущего на горизонте ближайших шести месяцев, достигла рекордных за четыре года 58%, свидетельствуют результаты исследования "CEO-барометр", с которыми ознакомилось РИА Новости.
Исследование проведено консалтинговой компанией "Яков и Партнеры" совместно с фондом "Росконгресс", общероссийскими общественными организациями "Деловая Россия" и "Российский союз промышленников и предпринимателей". Отчет был подготовлен для XXVIII Петербургского международного экономического форума.
"Более половины российских бизнесменов отметили сохранение или улучшение ситуации в своей компании за последние полгода (66%), а доля руководителей, ожидающих еще лучшего будущего для своего бизнеса, достигла рекордных 58%", - говорится в исследовании.
Для сравнения, по итогам аналогичного исследования в мае 2024 года 53% руководителей ожидали лучшего будущего для своей компании на горизонте ближайших шести месяцев. А в декабре 2022 года и в июне 2023 года об этом говорили 48% опрошенных.
"Тем не менее за год резко, до 34%, выросла доля респондентов, которые отметили ухудшение ситуации. Для сравнения, в 2024 году ухудшение отмечали лишь 16% компаний", - отметили аналитики.
Снижение оптимизма, по их данным, наблюдается прежде всего в капиталоемких отраслях, таких как горнодобывающая промышленность, тяжелая промышленность, нефтегазовый сектор, химия, энергетика и транспорт. Напротив, более уверенно себя чувствуют компании в сфере IT, розничной торговле и потребительских товаров, а также медицины и здравоохранения.
Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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россия, росконгресс
Экономика, РОССИЯ, Росконгресс
Доля бизнесменов, ожидающих лучшего будущего, достигла рекордных 58%
"CEO-барометр": доля бизнесменов, ожидающих лучшего будущего, достигла рекордных 58%
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Доля российских бизнесменов, ожидающих для своей компании лучшего будущего на горизонте ближайших шести месяцев, достигла рекордных за четыре года 58%, свидетельствуют результаты исследования "CEO-барометр", с которыми ознакомилось РИА Новости.
Исследование проведено консалтинговой компанией "Яков и Партнеры" совместно с фондом "Росконгресс", общероссийскими общественными организациями "Деловая Россия" и "Российский союз промышленников и предпринимателей". Отчет был подготовлен для XXVIII Петербургского международного экономического форума.
"Более половины российских бизнесменов отметили сохранение или улучшение ситуации в своей компании за последние полгода (66%), а доля руководителей, ожидающих еще лучшего будущего для своего бизнеса, достигла рекордных 58%", - говорится в исследовании.
Для сравнения, по итогам аналогичного исследования в мае 2024 года 53% руководителей ожидали лучшего будущего для своей компании на горизонте ближайших шести месяцев. А в декабре 2022 года и в июне 2023 года об этом говорили 48% опрошенных.
"Тем не менее за год резко, до 34%, выросла доля респондентов, которые отметили ухудшение ситуации. Для сравнения, в 2024 году ухудшение отмечали лишь 16% компаний", - отметили аналитики.
Снижение оптимизма, по их данным, наблюдается прежде всего в капиталоемких отраслях, таких как горнодобывающая промышленность, тяжелая промышленность, нефтегазовый сектор, химия, энергетика и транспорт. Напротив, более уверенно себя чувствуют компании в сфере IT, розничной торговле и потребительских товаров, а также медицины и здравоохранения.
Петербургский международный экономический форум состоялся 18-21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.