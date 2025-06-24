https://1prime.ru/20250624/domodedovo-858849349.html

"Домодедово" поднимет часть тарифов для российских авиакомпаний

"Домодедово" поднимет часть тарифов для российских авиакомпаний - 24.06.2025, ПРАЙМ

"Домодедово" поднимет часть тарифов для российских авиакомпаний

Аэропорт "Домодедово" с 1 июля поднимет часть тарифов на оказываемые услуги примерно на 7% для российских авиакомпаний, следует из документов, опубликованных на | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T14:30+0300

2025-06-24T14:30+0300

2025-06-24T14:30+0300

экономика

московская область

аэропорт домодедово

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/76253/22/762532257_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_3a17cca509db1114672a711c2e6814f9.jpg

МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Аэропорт "Домодедово" с 1 июля поднимет часть тарифов на оказываемые услуги примерно на 7% для российских авиакомпаний, следует из документов, опубликованных на сайте авиагавани. Согласно материалам, тариф за обеспечение транспортной безопасности увеличится на 7,3% с 410 рублей до 440 рублей за тонну максимальной взлетной массы. Плата за обслуживание пассажиров на внутренних воздушных линиях - на 6,8% с 440 рублей до 470 рублей. "Тариф устанавливается на убывающего пассажира (12 лет и старше). Для детей от 2 до 12 лет установлена скидка 50% от действующего тарифа, с детей до двух лет тариф не взимается", - указано в документе. Тариф за обслуживание пассажиров на международных воздушных линиях увеличится на 7,1% с 490 рублей до 525 рублей. Также уточняется, что для детей от 2 до 12 лет установлена скидка 50% от действующего тарифа, с детей до двух лет тариф не взимается. При этом плата за стоянку, предоставление аэровокзала (терминала) для внутренних и международных воздушных линий, авиационное топливо, обеспечение заправки авиационным топливом осталась неизменной. В понедельник Росавиация сообщила, что руководителям структурных подразделений "Домодедово" в понедельник представили нового генерального директора управляющей компании "Домодедово Эрфилд" – Андрея Иванова, который в 2012-2020 годах был заместителем министра финансов, в 2020-2022 годах – первым заместителем министра экономического развития РФ. Росавиация отметила, что "Домодедово Эрфилд" с 20 июня полностью принадлежит государству, контролирует операционные компании, обеспечивающие работу аэропорта. Арбитражный суд Московской области 17 июня взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово", сообщал РИА Новости один из участников процесса.

https://1prime.ru/20250617/domodedovo-858588105.html

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

московская область, аэропорт домодедово, росавиация