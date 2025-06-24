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ЕЭК продлила антидемпинговую пошлину на бесшовные трубы из Китая

ЕЭК продлила антидемпинговую пошлину на бесшовные трубы из Китая - 24.06.2025, ПРАЙМ

ЕЭК продлила антидемпинговую пошлину на бесшовные трубы из Китая

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила действие антидемпинговой пошлины на бесшовные трубы из коррозионностойкой стали из Китая до 9 июня... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T12:42+0300

2025-06-24T12:42+0300

2025-06-24T12:42+0300

экономика

китай

евразийская экономическая комиссия

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила действие антидемпинговой пошлины на бесшовные трубы из коррозионностойкой стали из Китая до 9 июня 2030 года, сообщает торговый блок ЕЭК. "Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила действие антидемпинговой пошлины в отношении горячедеформированных бесшовных труб из коррозионностойкой стали, происходящих из КНР, по 9 июня 2030 года включительно", – говорится в сообщении. "Решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования, начатого Департаментом защиты внутреннего рынка 25 сентября 2024 года в связи с истечением срока действия применяемой меры на основании заявления производителей труб из стран Евразийского экономического союза", – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, чьи слова приводятся в сообщении. Заявление было подано АО "Волжский трубный завод", АО "Первоуральский новотрубный завод" и АО "Челябинский трубопрокатный завод". Антидемпинговая пошлина в отношении горячедеформированных бесшовных труб из коррозионностойкой стали из КНР была установлена в соответствии с решением ЕЭК от 3 декабря 2019 года, ее размер составляет 15,5% от таможенной стоимости. Действие меры продлялось на период проведения повторного расследования.

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китай

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китай, евразийская экономическая комиссия