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ЕЭК продлила антидемпинговую пошлину на бесшовные трубы из Китая
ЕЭК продлила антидемпинговую пошлину на бесшовные трубы из Китая - 24.06.2025, ПРАЙМ
ЕЭК продлила антидемпинговую пошлину на бесшовные трубы из Китая
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила действие антидемпинговой пошлины на бесшовные трубы из коррозионностойкой стали из Китая до 9 июня... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T12:42+0300
2025-06-24T12:42+0300
2025-06-24T12:42+0300
экономика
китай
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила действие антидемпинговой пошлины на бесшовные трубы из коррозионностойкой стали из Китая до 9 июня 2030 года, сообщает торговый блок ЕЭК. "Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила действие антидемпинговой пошлины в отношении горячедеформированных бесшовных труб из коррозионностойкой стали, происходящих из КНР, по 9 июня 2030 года включительно", – говорится в сообщении. "Решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования, начатого Департаментом защиты внутреннего рынка 25 сентября 2024 года в связи с истечением срока действия применяемой меры на основании заявления производителей труб из стран Евразийского экономического союза", – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, чьи слова приводятся в сообщении. Заявление было подано АО "Волжский трубный завод", АО "Первоуральский новотрубный завод" и АО "Челябинский трубопрокатный завод". Антидемпинговая пошлина в отношении горячедеформированных бесшовных труб из коррозионностойкой стали из КНР была установлена в соответствии с решением ЕЭК от 3 декабря 2019 года, ее размер составляет 15,5% от таможенной стоимости. Действие меры продлялось на период проведения повторного расследования.
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китай, евразийская экономическая комиссия
Экономика, КИТАЙ, Евразийская экономическая комиссия
ЕЭК продлила антидемпинговую пошлину на бесшовные трубы из Китая
ЕЭК продлила антидемпинговую пошлину на бесшовные трубы из КНР до июня 2030 года
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила действие антидемпинговой пошлины на бесшовные трубы из коррозионностойкой стали из Китая до 9 июня 2030 года, сообщает торговый блок ЕЭК.
"Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила действие антидемпинговой пошлины в отношении горячедеформированных бесшовных труб из коррозионностойкой стали, происходящих из КНР, по 9 июня 2030 года включительно", – говорится в сообщении.
"Решение принято по итогам повторного антидемпингового расследования, начатого Департаментом защиты внутреннего рынка 25 сентября 2024 года в связи с истечением срока действия применяемой меры на основании заявления производителей труб из стран Евразийского экономического союза", – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, чьи слова приводятся в сообщении.
Заявление было подано АО "Волжский трубный завод", АО "Первоуральский новотрубный завод" и АО "Челябинский трубопрокатный завод".
Антидемпинговая пошлина в отношении горячедеформированных бесшовных труб из коррозионностойкой стали из КНР была установлена в соответствии с решением ЕЭК от 3 декабря 2019 года, ее размер составляет 15,5% от таможенной стоимости. Действие меры продлялось на период проведения повторного расследования.
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