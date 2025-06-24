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ЦБ сохранил апрельский прогноз роста экономики России

ЦБ сохранил апрельский прогноз роста экономики России - 24.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ сохранил апрельский прогноз роста экономики России

Банк России в настоящее время сохраняет апрельский прогноз роста экономики России по итогам 2025 года в пределах 1-2%, однако допускает его изменение по... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T08:10+0300

2025-06-24T08:10+0300

2025-06-24T08:10+0300

экономика

россия

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 24 июн - ПРАЙМ. Банк России в настоящее время сохраняет апрельский прогноз роста экономики России по итогам 2025 года в пределах 1-2%, однако допускает его изменение по отдельным показателям в июле, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган в понедельник в Новосибирске в ходе коммуникационной сессии с представителями бизнеса Новосибирска и области. "После двух лет достаточного бурного роста экономической активности в этом году мы ожидаем более умеренные темпы - порядка 1-2% по году. У нас традиционно в рамках июльского заседания Совета директоров будет обновление макроэкономического прогноза", - сказал он. По словам директора департамента ЦБ РФ, в рамках обновления прогноза, возможно, цифры по отдельным показателям изменятся, но "здесь и сейчас" на текущий момент прогноз в 1-2% роста "пока нам он представляется актуальным".

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россия, новосибирск