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Эксперт рассказал, как мошенники внедряют оплату через СБП

Эксперт рассказал, как мошенники внедряют оплату через СБП - 24.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как мошенники внедряют оплату через СБП

Мошенники стали внедрять оплату через фейковую страничку Системы быстрых платежей (СБП), заманивая пользователей легендой о "налоге на выигрыш", рассказал РИА... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T05:25+0300

2025-06-24T05:25+0300

2025-06-24T05:25+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Мошенники стали внедрять оплату через фейковую страничку Системы быстрых платежей (СБП), заманивая пользователей легендой о "налоге на выигрыш", рассказал РИА Новости младший эксперт по защите бренда Angara SOC Александр Сухарев. "Злоумышленники учатся на ошибках и быстро адаптируются. Если раньше они перенаправляли жертв на поддельные страницы "Росплатежа", то теперь внедряют оплату якобы через Систему быстрых платежей (СБП). Однако часть старых приемов сохранилась: например, предложение связаться с "поддержкой" в случае задержки зачисления средств", - прокомментировал Сухарев. Схема с использованием формы, похожей на СБП, появилась после того, как надзорные органы заблокировали фейковые сервисы "Наш платеж" и "Росплатеж". Среди легенд, используемых в качестве приманки - оплата "налога на выигрыш", когда жертве сообщают о том, что она якобы получила денежный выигрыш, но для того, чтобы "получить" его, ей нужно оплатить специальный "налог". Окончательная сумма списания становится известна после того, как пользователь перейдет в банковское приложение: люди "оплачивают" нечто по QR-коду в надежде получить какой-то выигрыш, объяснил эксперт. "Для переводов преступники используют действующую региональную платежную систему, позволяющую проводить операции как внутри страны, так и за рубежом. Это усложняет отслеживание мошеннических транзакций", - добавил Сухарев. Специалисты Angara Security советуют избегать подозрительных платежных сервисов, не переходить по сомнительным ссылкам и совершать транзакции только через официальные приложения банков и платежных систем.

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