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Эксперт оценил перспективы производства титана в России - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Эксперт оценил перспективы производства титана в России
Эксперт оценил перспективы производства титана в России - 24.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил перспективы производства титана в России
Россия, помимо самолетостроения, имеет хорошие перспективы роста выпуска титановой продукции в энергетическом секторе и медицине, такое мнение высказал РИА... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T06:16+0300
2025-06-24T06:16+0300
россия
промышленность
энергетика
рф
москва
сергей чемезов
владимир путин
ростех
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Россия, помимо самолетостроения, имеет хорошие перспективы роста выпуска титановой продукции в энергетическом секторе и медицине, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на прошлой неделе рассказал о текущем состоянии производства титана госкорпорации "ВСМПО-Ависма". По его словам, предприятие загружено "не совсем полностью" из-за ухода с рынка РФ крупных заказчиков - американского Boeing и европейского Airbus. Но компания работает на российские авиационные и вертолетные предприятия, подчеркнул Чемезов. "Хотя титановое производство корпорации "ВСМПО-Ависма" сейчас работает с неполной загрузкой, у нее есть хорошие перспективы для роста выпуска продукции. Обусловлены они идущими процессами в российской промышленности, обусловленными как импортозамещением, так и созданием новых мощностей. Среди них - необходимость ремонта на электростанциях действующих газовых турбин и ввода в эксплуатацию новых", - прокомментировал слова Чемезова эксперт. Хазанов отмечает, что это в свою очередь потянет за собой спрос на титановые сплавы для изготовления лопаток турбин, выдерживающих благодаря высокой прочности и коррозионной стойкости воздействие больших температур и давления, разогретых газов и деформационные нагрузки. "Еще одним драйвером роста будут медицина и реабилитационная индустрия: титан не отторгается живыми тканями человека и, соответственно, спрос на сделанные из него эндопротезы будет сильным", - добавил аналитик. Тем не менее, Хазанов отметил, что на данный момент ключевым потребителем титана останется авиационная отрасль. По его словам, предстоящее серийное производство МС-21 и импортозамещенного Sukhoi Superjet-100 однозначно будет стимулировать увеличение заказов на металл со стороны авиационных предприятий. "Поэтому в ближайшие годы корпорация "ВСМПО-Ависма" имеет предпосылки для наращивания выпуска титановой продукции в интересах национальной промышленности", - заключил он. "ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель слитков и проката титановых сплавов. Она глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и для многих компаний - основной стратегический поставщик изделий из титана. Согласно данным "БИР-Аналитик", 25% доли "ВСМПО-Ависма" владеет компания "РТ-Развитие бизнеса", которая в свою очередь на 100% принадлежит государственной корпорации "Ростех".
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
россия, промышленность, рф, москва, сергей чемезов, владимир путин, ростех, boeing, airbus
РОССИЯ, Промышленность, Энергетика, РФ, МОСКВА, Сергей Чемезов, Владимир Путин, Ростех, Boeing, Airbus
06:16 24.06.2025
 
Эксперт оценил перспективы производства титана в России

Эксперт Хазанов: Россия имеет хорошие перспективы роста выпуска титановой продукции

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Россия, помимо самолетостроения, имеет хорошие перспективы роста выпуска титановой продукции в энергетическом секторе и медицине, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на прошлой неделе рассказал о текущем состоянии производства титана госкорпорации "ВСМПО-Ависма". По его словам, предприятие загружено "не совсем полностью" из-за ухода с рынка РФ крупных заказчиков - американского Boeing и европейского Airbus. Но компания работает на российские авиационные и вертолетные предприятия, подчеркнул Чемезов.
"Хотя титановое производство корпорации "ВСМПО-Ависма" сейчас работает с неполной загрузкой, у нее есть хорошие перспективы для роста выпуска продукции. Обусловлены они идущими процессами в российской промышленности, обусловленными как импортозамещением, так и созданием новых мощностей. Среди них - необходимость ремонта на электростанциях действующих газовых турбин и ввода в эксплуатацию новых", - прокомментировал слова Чемезова эксперт.
Хазанов отмечает, что это в свою очередь потянет за собой спрос на титановые сплавы для изготовления лопаток турбин, выдерживающих благодаря высокой прочности и коррозионной стойкости воздействие больших температур и давления, разогретых газов и деформационные нагрузки.
"Еще одним драйвером роста будут медицина и реабилитационная индустрия: титан не отторгается живыми тканями человека и, соответственно, спрос на сделанные из него эндопротезы будет сильным", - добавил аналитик.
Тем не менее, Хазанов отметил, что на данный момент ключевым потребителем титана останется авиационная отрасль. По его словам, предстоящее серийное производство МС-21 и импортозамещенного Sukhoi Superjet-100 однозначно будет стимулировать увеличение заказов на металл со стороны авиационных предприятий. "Поэтому в ближайшие годы корпорация "ВСМПО-Ависма" имеет предпосылки для наращивания выпуска титановой продукции в интересах национальной промышленности", - заключил он.
"ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель слитков и проката титановых сплавов. Она глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и для многих компаний - основной стратегический поставщик изделий из титана. Согласно данным "БИР-Аналитик", 25% доли "ВСМПО-Ависма" владеет компания "РТ-Развитие бизнеса", которая в свою очередь на 100% принадлежит государственной корпорации "Ростех".
 
ЭнергетикаРОССИЯПромышленностьРФМОСКВАСергей ЧемезовВладимир ПутинРостехBoeingAirbus
 
 
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