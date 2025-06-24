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Эксперты рассказали, сколько стоит ипотека для мужчин

Эксперты рассказали, сколько стоит ипотека для мужчин - 24.06.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, сколько стоит ипотека для мужчин

Ипотечная страховка для мужчин в российских городах-миллионниках в среднем стоит на 30% дороже, чем для женщин, рассказали РИА Недвижимость аналитики... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T05:46+0300

2025-06-24T05:46+0300

2025-06-24T05:46+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Ипотечная страховка для мужчин в российских городах-миллионниках в среднем стоит на 30% дороже, чем для женщин, рассказали РИА Недвижимость аналитики финансового маркетплейса "Банки.ру". "Больше всего разница заметна в Москве (2,5 тысячи рублей), Новосибирске и Нижнем Новгороде – по 2 тысячи рублей", - уточнил представитель маркетплейса. По его данным, самая дорогая ипотечная страховка – в Москве (в среднем 10,7 тысячи рублей) из-за высокой стоимости жилья. Челябинск – город-миллионник, в котором ипотечная страховка дешевле всего – 4,6 тысячи рублей. Чаще всего ипотечную страховку за последний год покупали мужчины – 50-62%, за исключением Краснодара, где доля женщин составила 54%. В Уфе доля мужчин была значительно выше, чем в других городах: в среднем 62% против 53%. Россияне приобретают страховые полисы с примерно равномерным распределением долей: ипотечное страхование жизни занимает, по данным маркетплейса, 24-30% общего объема, страхование имущества – 35-42%, а различные комбинированные продукты – 20-41%. Жители большинства рассматриваемых городов для оформления ипотеки выбирали Сбербанк (около 56-70%), ВТБ (16-30%) и банк "Дом.РФ" (3-9%), добавили в "Банки.ру".

москва

новосибирск

нижний новгород

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