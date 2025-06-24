https://1prime.ru/20250624/eslami-858835602.html

Иран предусмотрел меры для восстановления ядерной промышленности

Иран предусмотрел меры для восстановления ядерной промышленности - 24.06.2025, ПРАЙМ

Иран предусмотрел меры для восстановления ядерной промышленности

Тегеран заранее предусмотрел меры для восстановления ядерной промышленности, чтобы не было пауз в ее работе, заявил вице-президент Ирана и глава Организации по... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T10:45+0300

2025-06-24T10:45+0300

2025-06-24T10:45+0300

энергетика

тегеран

иран

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ТЕГЕРАН, 24 июн - ПРАЙМ. Тегеран заранее предусмотрел меры для восстановления ядерной промышленности, чтобы не было пауз в ее работе, заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии страны (ОАЭИ) Мохаммад Эслами. "Мы приняли необходимые меры, чтобы оценить ущерб, меры для восстановления также были приняты заранее. У нас есть программа для того, чтобы не допустить каких-либо пауз в производстве и оказании услуг", - сказал он иранскому телевидению.

https://1prime.ru/20250624/izrail-858835459.html

тегеран

иран

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тегеран, иран