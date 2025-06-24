https://1prime.ru/20250624/eslami-858835602.html
Иран предусмотрел меры для восстановления ядерной промышленности
Иран предусмотрел меры для восстановления ядерной промышленности - 24.06.2025, ПРАЙМ
Иран предусмотрел меры для восстановления ядерной промышленности
Тегеран заранее предусмотрел меры для восстановления ядерной промышленности, чтобы не было пауз в ее работе, заявил вице-президент Ирана и глава Организации по... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T10:45+0300
2025-06-24T10:45+0300
2025-06-24T10:45+0300
энергетика
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ТЕГЕРАН, 24 июн - ПРАЙМ. Тегеран заранее предусмотрел меры для восстановления ядерной промышленности, чтобы не было пауз в ее работе, заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии страны (ОАЭИ) Мохаммад Эслами. "Мы приняли необходимые меры, чтобы оценить ущерб, меры для восстановления также были приняты заранее. У нас есть программа для того, чтобы не допустить каких-либо пауз в производстве и оказании услуг", - сказал он иранскому телевидению.
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тегеран, иран
Энергетика, Тегеран, ИРАН
Иран предусмотрел меры для восстановления ядерной промышленности
Эслами: Иран заранее предусмотрел меры для восстановления ядерной промышленности
ТЕГЕРАН, 24 июн - ПРАЙМ. Тегеран заранее предусмотрел меры для восстановления ядерной промышленности, чтобы не было пауз в ее работе, заявил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии страны (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
"Мы приняли необходимые меры, чтобы оценить ущерб, меры для восстановления также были приняты заранее. У нас есть программа для того, чтобы не допустить каких-либо пауз в производстве и оказании услуг", - сказал он иранскому телевидению.
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