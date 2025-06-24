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Евро дорожает к доллару на статистике из Германии

Евро дорожает к доллару на статистике из Германии - 24.06.2025, ПРАЙМ

Евро дорожает к доллару на статистике из Германии

Стоимость евро к доллару во вторник днем увеличивается после публикации экономических данных из Германии, свидетельствуют данные торгов. | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T12:34+0300

2025-06-24T12:34+0300

2025-06-24T12:34+0300

экономика

рынок

сша

германия

джером пауэлл

ifo

conference board

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару во вторник днем увеличивается после публикации экономических данных из Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.24 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1612 доллара с 1,1578 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 145,08 иены с уровня прошлого закрытия в 146,15 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,41% - до 97,99 пункта. Индекс делового климата в Германии от исследовательского института IFO в июне вырос до 88,4 пункта с 87,5 пункта в мае, что оказалось выше прогноза в 88,3 пункта. Значение стало максимальным с мая 2024 года. А индекс экономических ожиданий вырос до 90,7 пункта с майских 89 пунктов, аналитики ожидали показатель в 90 пунктов. Показатель поднялся выше 90 пунктов впервые с апреля 2023 года. Инвесторы ожидают позднее во вторник публикации статистики из США от аналитической компании Conference Board, которая обнародует индекс доверия потребителей в стране в июне. Также во вторник состоится выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла перед комитетом по финансовым услугам конгресса, в среду - перед банковским комитетом. Трейдеры ожидают подсказок о дальнейшей политике регулятора по ставке.

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рынок, сша, германия, джером пауэлл, ifo, conference board