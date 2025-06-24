Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Словакия не должна платить больше за газ только ради Украины, заявил Фицо - 24.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250624/fitso-858854200.html
Словакия не должна платить больше за газ только ради Украины, заявил Фицо
Словакия не должна платить больше за газ только ради Украины, заявил Фицо - 24.06.2025, ПРАЙМ
Словакия не должна платить больше за газ только ради Украины, заявил Фицо
Словакия не должна платить больше за газ только ради Украины, когда у страны есть возможность покупать его по реалистичным ценам, заявил словацкий премьер... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T15:44+0300
2025-06-24T15:44+0300
энергетика
газ
словакия
рф
украина
роберт фицо
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_0:114:2881:1735_1920x0_80_0_0_09fb773c6c1b68d1ccf8f8c8c6eab456.jpg
БРАТИСЛАВА, 24 июн - ПРАЙМ. Словакия не должна платить больше за газ только ради Украины, когда у страны есть возможность покупать его по реалистичным ценам, заявил словацкий премьер Роберт Фицо. "Я спрашиваю: почему словацкие домохозяйства из-за Украины должны платить больше за газ? Я отвергаю это", - сказал Фицо журналистам во вторник. Он заявил, что Словакия не должна платить за газ больше в то время, когда объективно может закупать его по реалистичным ценам. "Мы с самого начала кричим: REPowering (план остановки поставок всех видов энергоресурсов из РФ - ред.) идет против конкурентоспособности Европейского союза, REPowering означает ненужное повышение цен на газ только ради Украины", - сказал премьер, добавив, что это будет означать катастрофу для словацких домохозяйств и промышленности. Ранее во вторник Фицо заявил, что Словакия заблокирует принятие новых санкций, если Еврокомиссия любой ценой будет продвигать отказ от энергоресурсов из РФ. В начале июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля cжиженного природного газа (СПГ) выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты по прекращению импорта российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, так как он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://1prime.ru/20250624/sanktsii-858847529.html
словакия
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_209:0:2673:1848_1920x0_80_0_0_631cbd291d867e64c940b79bb57b09d0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, словакия, рф, украина, роберт фицо, ес
Энергетика, Газ, СЛОВАКИЯ, РФ, УКРАИНА, Роберт Фицо, ЕС
15:44 24.06.2025
 
Словакия не должна платить больше за газ только ради Украины, заявил Фицо

Премьер Фицо: Словакия не должна платить больше за газ только ради Украины

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 24 июн - ПРАЙМ. Словакия не должна платить больше за газ только ради Украины, когда у страны есть возможность покупать его по реалистичным ценам, заявил словацкий премьер Роберт Фицо.
"Я спрашиваю: почему словацкие домохозяйства из-за Украины должны платить больше за газ? Я отвергаю это", - сказал Фицо журналистам во вторник.
Он заявил, что Словакия не должна платить за газ больше в то время, когда объективно может закупать его по реалистичным ценам.
"Мы с самого начала кричим: REPowering (план остановки поставок всех видов энергоресурсов из РФ - ред.) идет против конкурентоспособности Европейского союза, REPowering означает ненужное повышение цен на газ только ради Украины", - сказал премьер, добавив, что это будет означать катастрофу для словацких домохозяйств и промышленности.
Ранее во вторник Фицо заявил, что Словакия заблокирует принятие новых санкций, если Еврокомиссия любой ценой будет продвигать отказ от энергоресурсов из РФ.
В начале июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля cжиженного природного газа (СПГ) выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.
Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты по прекращению импорта российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, так как он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
Словакия пригрозила ЕС заблокировать санкции за отказ от российского сырья
13:39
 
ЭнергетикаГазСЛОВАКИЯРФУКРАИНАРоберт ФицоЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала