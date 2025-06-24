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Словакия не должна платить больше за газ только ради Украины, заявил Фицо
Словакия не должна платить больше за газ только ради Украины, заявил Фицо - 24.06.2025, ПРАЙМ
Словакия не должна платить больше за газ только ради Украины, заявил Фицо
Словакия не должна платить больше за газ только ради Украины, когда у страны есть возможность покупать его по реалистичным ценам, заявил словацкий премьер... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T15:44+0300
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БРАТИСЛАВА, 24 июн - ПРАЙМ. Словакия не должна платить больше за газ только ради Украины, когда у страны есть возможность покупать его по реалистичным ценам, заявил словацкий премьер Роберт Фицо. "Я спрашиваю: почему словацкие домохозяйства из-за Украины должны платить больше за газ? Я отвергаю это", - сказал Фицо журналистам во вторник. Он заявил, что Словакия не должна платить за газ больше в то время, когда объективно может закупать его по реалистичным ценам. "Мы с самого начала кричим: REPowering (план остановки поставок всех видов энергоресурсов из РФ - ред.) идет против конкурентоспособности Европейского союза, REPowering означает ненужное повышение цен на газ только ради Украины", - сказал премьер, добавив, что это будет означать катастрофу для словацких домохозяйств и промышленности. Ранее во вторник Фицо заявил, что Словакия заблокирует принятие новых санкций, если Еврокомиссия любой ценой будет продвигать отказ от энергоресурсов из РФ. В начале июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля cжиженного природного газа (СПГ) выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты по прекращению импорта российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, так как он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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газ, словакия, рф, украина, роберт фицо, ес
Энергетика, Газ, СЛОВАКИЯ, РФ, УКРАИНА, Роберт Фицо, ЕС
Словакия не должна платить больше за газ только ради Украины, заявил Фицо
Премьер Фицо: Словакия не должна платить больше за газ только ради Украины
БРАТИСЛАВА, 24 июн - ПРАЙМ. Словакия не должна платить больше за газ только ради Украины, когда у страны есть возможность покупать его по реалистичным ценам, заявил словацкий премьер Роберт Фицо.
"Я спрашиваю: почему словацкие домохозяйства из-за Украины должны платить больше за газ? Я отвергаю это", - сказал Фицо журналистам во вторник.
Он заявил, что Словакия не должна платить за газ больше в то время, когда объективно может закупать его по реалистичным ценам.
"Мы с самого начала кричим: REPowering (план остановки поставок всех видов энергоресурсов из РФ - ред.) идет против конкурентоспособности Европейского союза, REPowering означает ненужное повышение цен на газ только ради Украины", - сказал премьер, добавив, что это будет означать катастрофу для словацких домохозяйств и промышленности.
Ранее во вторник Фицо заявил, что Словакия заблокирует принятие новых санкций, если Еврокомиссия любой ценой будет продвигать отказ от энергоресурсов из РФ.
В начале июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля cжиженного природного газа (СПГ) выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.
Еврокомиссия представила в начале мая проект дорожной карты по прекращению импорта российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, так как он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Словакия пригрозила ЕС заблокировать санкции за отказ от российского сырья