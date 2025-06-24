https://1prime.ru/20250624/flydubai--858834252.html
Эмиратская flydubai подтвердила отмену и изменения маршрутов рейсов
Эмиратская flydubai подтвердила отмену и изменения маршрутов рейсов - 24.06.2025, ПРАЙМ
Эмиратская flydubai подтвердила отмену и изменения маршрутов рейсов
Эмиратская авиакомпания flydubai подтвердила отмену и изменения маршрутов ряда рейсов в понедельник, 23 июня, в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке,... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T10:26+0300
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ДУБАЙ, 24 июн - ПРАЙМ. Эмиратская авиакомпания flydubai подтвердила отмену и изменения маршрутов ряда рейсов в понедельник, 23 июня, в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, ожидаются дальнейшие задержки рейсов, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании. Власти нескольких стран ближневосточного региона, включая Катар, Кувейт и Саудовскую Аравию, в понедельник вечером объявляли о закрытии своего воздушного пространства в связи с ударами из Ирана. По данным сервиса Flightradar24, ОАЭ частично ограничивали движение в воздушном пространстве над Персидским заливом, однако официального заявления властей по этому поводу не было. "Текущая ситуация в регионе повлияла на нашу деятельность, что привело к отмене и изменению маршрута некоторых рейсов 23 июня. Мы работаем над тем, чтобы свести к минимуму неудобства для наших пассажиров; однако некоторые задержки все еще могут быть ожидаемы. Наши рейсы продолжают выполняться с использованием утвержденных воздушных коридоров, избегая ограниченного воздушного пространства", - сообщили в эмиратской авиакомпании. Ранее во вторник компания Dubai Airports возобновила работу в полном объеме в своих аэропортах в Дубае после временной приостановки.
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бизнес, дубай, ближний восток, катар
Бизнес, Дубай, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, КАТАР
Эмиратская flydubai подтвердила отмену и изменения маршрутов рейсов
Авиакомпания flydubai подтвердила отмену и изменение маршрутов рейсов 23 июня
ДУБАЙ, 24 июн - ПРАЙМ. Эмиратская авиакомпания flydubai подтвердила отмену и изменения маршрутов ряда рейсов в понедельник, 23 июня, в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, ожидаются дальнейшие задержки рейсов, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Власти нескольких стран ближневосточного региона, включая Катар, Кувейт и Саудовскую Аравию, в понедельник вечером объявляли о закрытии своего воздушного пространства в связи с ударами из Ирана. По данным сервиса Flightradar24, ОАЭ частично ограничивали движение в воздушном пространстве над Персидским заливом, однако официального заявления властей по этому поводу не было.
"Текущая ситуация в регионе повлияла на нашу деятельность, что привело к отмене и изменению маршрута некоторых рейсов 23 июня. Мы работаем над тем, чтобы свести к минимуму неудобства для наших пассажиров; однако некоторые задержки все еще могут быть ожидаемы. Наши рейсы продолжают выполняться с использованием утвержденных воздушных коридоров, избегая ограниченного воздушного пространства", - сообщили в эмиратской авиакомпании.
Ранее во вторник компания Dubai Airports возобновила работу в полном объеме в своих аэропортах в Дубае после временной приостановки.
Flydubai приостановила полеты в Иран, Ирак, Израиль и Сирию до 30 июня