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Фьючерсы на Уолл-стрит растут в ожидании выступления главы ФРС США - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Фьючерсы на Уолл-стрит растут в ожидании выступления главы ФРС США
Фьючерсы на Уолл-стрит растут в ожидании выступления главы ФРС США - 24.06.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы на Уолл-стрит растут в ожидании выступления главы ФРС США
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник поднимаются в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T14:29+0300
2025-06-24T14:29+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник поднимаются в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и публикации индекса доверия потребителей от аналитической компании Conference Board, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.16 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,67% - до 43 189 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,96%, до 22 284,5 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,76%, до 6 122,5 пункта. Позднее во вторник инвесторы ждут выступления Пауэлла, рассчитывая получить подсказки относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики регулятора. "Мы ожидаем, что рынок... вновь переключит свое внимание на пошлины и Федеральную резервную систему США, члены правления которой могут проявить более заметное расхождение во мнениях в преддверии выступления председателя ФРС Пауэлла", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика IG Australia Тони Сикамора (Tony Sycamore). Во вторник также будут опубликованы данные по индексу доверия потребителей США от аналитической компании Conference Board. Аналитики ожидают, что показатель в июне увеличился до 99,8 пункта с 98 пунктов месяцем ранее. Акции Amazon на предварительных торгах вторника дорожают примерно на 1,5% после того, как компания объявила о планах по инвестированию 53,85 миллиарда долларов (40 миллиардов фунтов) в Великобританию в течение трех лет.
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рынок, индексы, сша, москва, великобритания, amazon, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Индексы, США, МОСКВА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Amazon, Nasdaq Composite
14:29 24.06.2025
 
Фьючерсы на Уолл-стрит растут в ожидании выступления главы ФРС США

Фьючерсы на индексы Уолл-стрит растут в ожидании выступления главы ФРС США

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник поднимаются в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и публикации индекса доверия потребителей от аналитической компании Conference Board, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.16 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,67% - до 43 189 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,96%, до 22 284,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,76%, до 6 122,5 пункта.
Позднее во вторник инвесторы ждут выступления Пауэлла, рассчитывая получить подсказки относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики регулятора.
"Мы ожидаем, что рынок... вновь переключит свое внимание на пошлины и Федеральную резервную систему США, члены правления которой могут проявить более заметное расхождение во мнениях в преддверии выступления председателя ФРС Пауэлла", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика IG Australia Тони Сикамора (Tony Sycamore).
Во вторник также будут опубликованы данные по индексу доверия потребителей США от аналитической компании Conference Board. Аналитики ожидают, что показатель в июне увеличился до 99,8 пункта с 98 пунктов месяцем ранее.
Акции Amazon на предварительных торгах вторника дорожают примерно на 1,5% после того, как компания объявила о планах по инвестированию 53,85 миллиарда долларов (40 миллиардов фунтов) в Великобританию в течение трех лет.
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2025
Фьючерсы Уолл-стрит растут в понедельник
Вчера, 12:54
 
ЭкономикаРынокИндексыСШАМОСКВАВЕЛИКОБРИТАНИЯAmazonNasdaq Composite
 
 
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