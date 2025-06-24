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Фьючерсы на Уолл-стрит растут в ожидании выступления главы ФРС США

Фьючерсы на Уолл-стрит растут в ожидании выступления главы ФРС США - 24.06.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы на Уолл-стрит растут в ожидании выступления главы ФРС США

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник поднимаются в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T14:29+0300

2025-06-24T14:29+0300

2025-06-24T14:29+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник поднимаются в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и публикации индекса доверия потребителей от аналитической компании Conference Board, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.16 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,67% - до 43 189 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,96%, до 22 284,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,76%, до 6 122,5 пункта. Позднее во вторник инвесторы ждут выступления Пауэлла, рассчитывая получить подсказки относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики регулятора. "Мы ожидаем, что рынок... вновь переключит свое внимание на пошлины и Федеральную резервную систему США, члены правления которой могут проявить более заметное расхождение во мнениях в преддверии выступления председателя ФРС Пауэлла", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика IG Australia Тони Сикамора (Tony Sycamore). Во вторник также будут опубликованы данные по индексу доверия потребителей США от аналитической компании Conference Board. Аналитики ожидают, что показатель в июне увеличился до 99,8 пункта с 98 пунктов месяцем ранее. Акции Amazon на предварительных торгах вторника дорожают примерно на 1,5% после того, как компания объявила о планах по инвестированию 53,85 миллиарда долларов (40 миллиардов фунтов) в Великобританию в течение трех лет.

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