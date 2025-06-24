https://1prime.ru/20250624/gangan-858828752.html

Рецессии в России в настоящее время не наблюдается, заявили в ЦБ

Рецессии в России в настоящее время не наблюдается, заявили в ЦБ - 24.06.2025, ПРАЙМ

Рецессии в России в настоящее время не наблюдается, заявили в ЦБ

Рецессии в России в настоящее время явно не наблюдается, есть плавное замедление темпов роста экономики, которая уходит из "перегрева", заявил директор... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T08:14+0300

2025-06-24T08:14+0300

2025-06-24T08:14+0300

экономика

россия

новосибирск

рф

банк россии

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/82805/47/828054768_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_017a642c47365ab571f6d6735ff8ab24.jpg

НОВОСИБИРСК, 24 июн - ПРАЙМ. Рецессии в России в настоящее время явно не наблюдается, есть плавное замедление темпов роста экономики, которая уходит из "перегрева", заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган в понедельник в Новосибирске в ходе коммуникационной сессии с представителями бизнеса Новосибирска и области. "Сейчас рецессию мы явно не наблюдаем, мы наблюдаем плавное замедление темпов роста… Мы понимаем, что находимся в некоем переломном моменте с точки зрения охлаждения экономической активности, разворота инфляционных трендов, и нам крайне важно ориентироваться на оперативные карты и в этом смысле карта бизнес-климата нам очень помогает", - сказал он. По словам Гангана, многие, в том числе эксперты начинают пугают и говорить ситуацию в экономике России в настоящее время можно охарактеризовать как рецессия. "Да, ситуация в экономике сейчас крайне неоднородная. Есть отрасли, где выпуск даже снижается. Черная металлургия, нефтегазовый сектор, отрасли гражданского машиностроения, которые снижаются с уровней, которые были очень высокие в предыдущие годы. Есть некая коррекция с высокого роста. Но у нас есть много отраслей, в которых по-прежнему наблюдается рост… Фармацевтика, производственное оборудование, много активно растущих отраслей в химической промышленности…", - отметил он. В связи с этим директор департамента ЦБ РФ подчеркнул, что то, что сейчас наблюдается - это именно "замедление роста экономики". "Ситуация, когда экономика уходит из такого перегрева. К сожалению, это нормально, что есть такая большая неоднородность по отраслям", - добавил Ганган.

https://1prime.ru/20250624/ekonomika-858828586.html

новосибирск

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, новосибирск, рф, банк россии, финансы