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Рецессии в России в настоящее время не наблюдается, заявили в ЦБ - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Рецессии в России в настоящее время не наблюдается, заявили в ЦБ
Рецессии в России в настоящее время не наблюдается, заявили в ЦБ - 24.06.2025, ПРАЙМ
Рецессии в России в настоящее время не наблюдается, заявили в ЦБ
Рецессии в России в настоящее время явно не наблюдается, есть плавное замедление темпов роста экономики, которая уходит из "перегрева", заявил директор... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T08:14+0300
2025-06-24T08:14+0300
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НОВОСИБИРСК, 24 июн - ПРАЙМ. Рецессии в России в настоящее время явно не наблюдается, есть плавное замедление темпов роста экономики, которая уходит из "перегрева", заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган в понедельник в Новосибирске в ходе коммуникационной сессии с представителями бизнеса Новосибирска и области. "Сейчас рецессию мы явно не наблюдаем, мы наблюдаем плавное замедление темпов роста… Мы понимаем, что находимся в некоем переломном моменте с точки зрения охлаждения экономической активности, разворота инфляционных трендов, и нам крайне важно ориентироваться на оперативные карты и в этом смысле карта бизнес-климата нам очень помогает", - сказал он. По словам Гангана, многие, в том числе эксперты начинают пугают и говорить ситуацию в экономике России в настоящее время можно охарактеризовать как рецессия. "Да, ситуация в экономике сейчас крайне неоднородная. Есть отрасли, где выпуск даже снижается. Черная металлургия, нефтегазовый сектор, отрасли гражданского машиностроения, которые снижаются с уровней, которые были очень высокие в предыдущие годы. Есть некая коррекция с высокого роста. Но у нас есть много отраслей, в которых по-прежнему наблюдается рост… Фармацевтика, производственное оборудование, много активно растущих отраслей в химической промышленности…", - отметил он. В связи с этим директор департамента ЦБ РФ подчеркнул, что то, что сейчас наблюдается - это именно "замедление роста экономики". "Ситуация, когда экономика уходит из такого перегрева. К сожалению, это нормально, что есть такая большая неоднородность по отраслям", - добавил Ганган.
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россия, новосибирск, рф, банк россии, финансы
Экономика, РОССИЯ, НОВОСИБИРСК, РФ, Банк России, Финансы
08:14 24.06.2025
 
Рецессии в России в настоящее время не наблюдается, заявили в ЦБ

Ганган: рецессии в России в настоящее время явно не наблюдается

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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НОВОСИБИРСК, 24 июн - ПРАЙМ. Рецессии в России в настоящее время явно не наблюдается, есть плавное замедление темпов роста экономики, которая уходит из "перегрева", заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган в понедельник в Новосибирске в ходе коммуникационной сессии с представителями бизнеса Новосибирска и области.
"Сейчас рецессию мы явно не наблюдаем, мы наблюдаем плавное замедление темпов роста… Мы понимаем, что находимся в некоем переломном моменте с точки зрения охлаждения экономической активности, разворота инфляционных трендов, и нам крайне важно ориентироваться на оперативные карты и в этом смысле карта бизнес-климата нам очень помогает", - сказал он.
По словам Гангана, многие, в том числе эксперты начинают пугают и говорить ситуацию в экономике России в настоящее время можно охарактеризовать как рецессия.
"Да, ситуация в экономике сейчас крайне неоднородная. Есть отрасли, где выпуск даже снижается. Черная металлургия, нефтегазовый сектор, отрасли гражданского машиностроения, которые снижаются с уровней, которые были очень высокие в предыдущие годы. Есть некая коррекция с высокого роста. Но у нас есть много отраслей, в которых по-прежнему наблюдается рост… Фармацевтика, производственное оборудование, много активно растущих отраслей в химической промышленности…", - отметил он.
В связи с этим директор департамента ЦБ РФ подчеркнул, что то, что сейчас наблюдается - это именно "замедление роста экономики". "Ситуация, когда экономика уходит из такого перегрева. К сожалению, это нормально, что есть такая большая неоднородность по отраслям", - добавил Ганган.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
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