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В ГД внесут проект об отягчающих обстоятельствах для мигранта

В ГД внесут проект об отягчающих обстоятельствах для мигранта - 24.06.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект об отягчающих обстоятельствах для мигранта

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в ГД законопроект, которым предлагается считать | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T05:01+0300

2025-06-24T05:01+0300

2025-06-24T05:01+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в ГД законопроект, которым предлагается считать отягчающим обстоятельством совершение мигрантом преступления с причинением потерпевшему тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. "Предлагаемое изменение направлено на дополнение перечня отягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, новым пунктом, предусматривающим, что совершение преступления иностранным гражданином или лицом без гражданства, сопряженного с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью гражданина Российской Федерации, независимо от правового основания пребывания виновного на территории Российской Федерации, является отягчающим обстоятельством", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Комментируя инициативу Миронов сообщил РИА Новости, что данный законопроект вносит изменения в Уголовный кодекс РФ: новое отягчающее обстоятельство при вынесении приговора по уголовным делам. "Если иностранный гражданин совершил преступление с нанесением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью гражданину РФ, то при рассмотрении дела это нужно рассматривать как отягчающее обстоятельство", – сказал он. Политик уточнил, что по действующим правилам наличие отягчающего обстоятельства позволяет суду увеличить срок наказания на несколько лет. "Например, за причинение тяжкого вреда здоровью он может составить 8 лет, а при отягчающих обстоятельствах – до 10 лет лишения свободы", – добавил парламентарий. По его словам, актуальность законопроекта вызвана ростом преступности в мигрантской среде. Он привел данные СК, согласно которым за первые восемь месяцев прошлого года иностранные граждане совершили в России более 26 тысяч преступлений, и это на 12% больше по сравнению с прошлым годом. "Общество остро реагирует на факты нападений, насилия, грабежа, которые совершают мигранты в нашей стране. Скандальные эпизоды и резонансные дела часто становятся предметом депутатских запросов, и я считаю, что принятие поправок в УК РФ приведет к укреплению безопасности российских граждан и снижению уровня преступности среди мигрантов", - подчеркнул лидер партии.

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общество , россия, рф, сергей миронов, ск рф