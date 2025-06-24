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В Госдуме разрабатывают два законопроекта о запрете деструктивных идеологий - 24.06.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме разрабатывают два законопроекта о запрете деструктивных идеологий
В Госдуме разрабатывают два законопроекта о запрете деструктивных идеологий - 24.06.2025, ПРАЙМ
В Госдуме разрабатывают два законопроекта о запрете деструктивных идеологий
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Два взаимодополняющих законопроекта о запрете пропаганды деструктивных идеологий разрабатываются в Госдуме, заявила в... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T05:31+0300
2025-06-24T05:31+0300
общество
россия
экономика
госдума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Два взаимодополняющих законопроекта о запрете пропаганды деструктивных идеологий разрабатываются в Госдуме, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. "Сейчас есть два варианта законопроекта: задача-максимум и задача-минимум. Нам не хочется отказываться от масштабной задачи, но при этом важно, чтобы в законодательство как можно скорее попали решения, которые позволят оперативно принимать меры по защите наших детей. Возможно, мы разобьем работу на несколько этапов", - сказала Кузнецова. Кузнецова сообщила, что начинается проработка и внедрение самого понятия, а также определение его места в законодательстве. Она уточнила, что данные законопроекты - не взаимоисключающие и представляют собой этапы работы. "Я не могу сказать, что одного лишь внесения законопроекта о запрете пропаганды деструктивного контента достаточно для решения проблемы. Конечно, нет. Нам необходимо защищать информационное поле созидательным контентом. Это патриотизм, наши ценности, наша богатая культура, история, все то прекрасное и важное, что происходит сегодня. Это наши дети-победители, наши достижения", - сказала Кузнецова. По ее словам, в настоящее время незаконно распространяются различные виды контента, которые считаются вредными для детей, и "враг не дремлет", деструктивная информация продолжает мутировать, поэтому в этой ситуации важно максимально защитить детей и упредить новые угрозы. "Поэтому мы предложили гипотезу: необходимо ввести единое "зонтичное" понятие, которое охватывало бы весь вредоносный для детей контент. С этой инициативой мы обратились в экспертные институты. По нашему запросу было проведено специальное исследование, и его результаты - изложенные в многотомном отчете - подтвердили необходимость такого единого определения. Это, безусловно, упростит регулирование данной сферы и усилит защиту детей", - добавила Кузнецова. Политик рассказала, что важно создать правовые барьеры для пропаганды деструктивного контента, и эти задачи должны быть решены в рамках разрабатываемой законодательной инициативы. В то же время она уточнила, что крайне сложно подобрать точные формулировки, которые бы четко описывали это явление, оставались удобными для правоприменения и могли эффективно использоваться структурами, уполномоченными правительством. "Цели-то важнейшие - не допустить гибели детей, не допустить их деформации и скатывания к извращениям, которые обрушились на наших детей буквально лавиной. Поэтому сегодня я считаю, что следующий шаг в этом направлении будет крайне важен. Сейчас дисбаланс в информационной среде по-прежнему сохраняется, и именно он провоцирует ту агрессию, с которой деструктивный контент обрушивается на детей. Поэтому, двигаясь в этих двух направлениях, я уверена, что мы достигнем поставленной цели", - подытожила Кузнецова. Петербургский международный экономический форум проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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4.7
96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
общество , россия, госдума
Общество , РОССИЯ, Экономика, Госдума
05:31 24.06.2025
 
В Госдуме разрабатывают два законопроекта о запрете деструктивных идеологий

В Госдуме разрабатывают два законопроекта о запрете пропаганды деструктивных идеологий

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Два взаимодополняющих законопроекта о запрете пропаганды деструктивных идеологий разрабатываются в Госдуме, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
"Сейчас есть два варианта законопроекта: задача-максимум и задача-минимум. Нам не хочется отказываться от масштабной задачи, но при этом важно, чтобы в законодательство как можно скорее попали решения, которые позволят оперативно принимать меры по защите наших детей. Возможно, мы разобьем работу на несколько этапов", - сказала Кузнецова.
Кузнецова сообщила, что начинается проработка и внедрение самого понятия, а также определение его места в законодательстве. Она уточнила, что данные законопроекты - не взаимоисключающие и представляют собой этапы работы.
"Я не могу сказать, что одного лишь внесения законопроекта о запрете пропаганды деструктивного контента достаточно для решения проблемы. Конечно, нет. Нам необходимо защищать информационное поле созидательным контентом. Это патриотизм, наши ценности, наша богатая культура, история, все то прекрасное и важное, что происходит сегодня. Это наши дети-победители, наши достижения", - сказала Кузнецова.
По ее словам, в настоящее время незаконно распространяются различные виды контента, которые считаются вредными для детей, и "враг не дремлет", деструктивная информация продолжает мутировать, поэтому в этой ситуации важно максимально защитить детей и упредить новые угрозы.
"Поэтому мы предложили гипотезу: необходимо ввести единое "зонтичное" понятие, которое охватывало бы весь вредоносный для детей контент. С этой инициативой мы обратились в экспертные институты. По нашему запросу было проведено специальное исследование, и его результаты - изложенные в многотомном отчете - подтвердили необходимость такого единого определения. Это, безусловно, упростит регулирование данной сферы и усилит защиту детей", - добавила Кузнецова.
Политик рассказала, что важно создать правовые барьеры для пропаганды деструктивного контента, и эти задачи должны быть решены в рамках разрабатываемой законодательной инициативы. В то же время она уточнила, что крайне сложно подобрать точные формулировки, которые бы четко описывали это явление, оставались удобными для правоприменения и могли эффективно использоваться структурами, уполномоченными правительством.
"Цели-то важнейшие - не допустить гибели детей, не допустить их деформации и скатывания к извращениям, которые обрушились на наших детей буквально лавиной. Поэтому сегодня я считаю, что следующий шаг в этом направлении будет крайне важен. Сейчас дисбаланс в информационной среде по-прежнему сохраняется, и именно он провоцирует ту агрессию, с которой деструктивный контент обрушивается на детей. Поэтому, двигаясь в этих двух направлениях, я уверена, что мы достигнем поставленной цели", - подытожила Кузнецова.
Петербургский международный экономический форум проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯГосдума
 
 
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