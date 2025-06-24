https://1prime.ru/20250624/gosduma-858849839.html

ГД увеличила штраф за отказ остановить автомобиль по требованию полиции

ГД увеличила штраф за отказ остановить автомобиль по требованию полиции - 24.06.2025, ПРАЙМ

ГД увеличила штраф за отказ остановить автомобиль по требованию полиции

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об увеличении до 10 тысяч рублей максимального штрафа за отказ остановить автомобиль по требованию сотрудника... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T14:41+0300

2025-06-24T14:41+0300

2025-06-24T14:41+0300

бизнес

россия

общество

москва

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg

МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об увеличении до 10 тысяч рублей максимального штрафа за отказ остановить автомобиль по требованию сотрудника полиции. В настоящее время по закону за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей. Новым законом устанавливаются штрафы в размере от 7 тысяч до 10 тысяч рублей. Кроме того, статья дополняется положением об ответственности за повторное нарушение, за это водителям будет грозить лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев и штраф в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, согласно принятому закону, статья 12.21.1 КоАП дополняется новыми частями. Предусматривается административное наказание за невыполнение водителем требования о прохождении весового и габаритного контроля транспортного средства. Вводятся штрафы до 600 тысяч рублей за отказ остановиться по требованию инспектора для весогабаритной проверки; за движение тяжёлых машин (более 3,5 тонны) с нарушениями в зоне автоматического контроля. Для иностранных перевозчиков также установлен штраф в размере 600 тысяч рублей за аналогичные нарушения, но он накладывается на водителя, а не перевозчика.

https://1prime.ru/20250624/gosduma-858834542.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , москва, госдума