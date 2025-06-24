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ГД увеличила штраф за отказ остановить автомобиль по требованию полиции
ГД увеличила штраф за отказ остановить автомобиль по требованию полиции - 24.06.2025, ПРАЙМ
ГД увеличила штраф за отказ остановить автомобиль по требованию полиции
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об увеличении до 10 тысяч рублей максимального штрафа за отказ остановить автомобиль по требованию сотрудника... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T14:41+0300
2025-06-24T14:41+0300
2025-06-24T14:41+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об увеличении до 10 тысяч рублей максимального штрафа за отказ остановить автомобиль по требованию сотрудника полиции. В настоящее время по закону за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей. Новым законом устанавливаются штрафы в размере от 7 тысяч до 10 тысяч рублей. Кроме того, статья дополняется положением об ответственности за повторное нарушение, за это водителям будет грозить лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев и штраф в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, согласно принятому закону, статья 12.21.1 КоАП дополняется новыми частями. Предусматривается административное наказание за невыполнение водителем требования о прохождении весового и габаритного контроля транспортного средства. Вводятся штрафы до 600 тысяч рублей за отказ остановиться по требованию инспектора для весогабаритной проверки; за движение тяжёлых машин (более 3,5 тонны) с нарушениями в зоне автоматического контроля. Для иностранных перевозчиков также установлен штраф в размере 600 тысяч рублей за аналогичные нарушения, но он накладывается на водителя, а не перевозчика.
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бизнес, россия, общество , москва, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Госдума
ГД увеличила штраф за отказ остановить автомобиль по требованию полиции
ГД приняла закон об увеличении штрафа за отказ остановиться по требованию полиции
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об увеличении до 10 тысяч рублей максимального штрафа за отказ остановить автомобиль по требованию сотрудника полиции.
В настоящее время по закону за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей. Новым законом устанавливаются штрафы в размере от 7 тысяч до 10 тысяч рублей. Кроме того, статья дополняется положением об ответственности за повторное нарушение, за это водителям будет грозить лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев и штраф в размере 10 тысяч рублей.
Кроме того, согласно принятому закону, статья 12.21.1 КоАП дополняется новыми частями. Предусматривается административное наказание за невыполнение водителем требования о прохождении весового и габаритного контроля транспортного средства. Вводятся штрафы до 600 тысяч рублей за отказ остановиться по требованию инспектора для весогабаритной проверки; за движение тяжёлых машин (более 3,5 тонны) с нарушениями в зоне автоматического контроля. Для иностранных перевозчиков также установлен штраф в размере 600 тысяч рублей за аналогичные нарушения, но он накладывается на водителя, а не перевозчика.
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