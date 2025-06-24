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Госдума отменила запрет на создание фирм-"матрешек"

Госдума отменила запрет на создание фирм-"матрешек" - 24.06.2025, ПРАЙМ

Госдума отменила запрет на создание фирм-"матрешек"

Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в корпоративное законодательство в целях отмены запрета на создание фирм-"матрешек". | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T14:43+0300

2025-06-24T14:43+0300

2025-06-24T14:43+0300

экономика

бизнес

общество

госдума

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении поправки в корпоративное законодательство в целях отмены запрета на создание фирм-"матрешек". Документ разрешает хозяйственному обществу иметь в качестве единственного учредителя (участника) другое хозобщество, состоящее из одного лица. Это, согласно пояснительной записке, позволит ограничить число создаваемых юрлиц в таких цепочках только теми случаями, когда это необходимо для более удобного структурирования бизнеса. Соответствующие изменения вносятся в законы "Об акционерных обществах" и "Об обществах с ограниченной ответственностью". Закон должен вступить в силу с 1 августа 2025 года. На прошлой неделе Госдума приняла закон, вносящий аналогичные изменения в Гражданский кодекс РФ. "Речь идет о том, чтобы упростить жизнь бизнесу, позволив одной компании быть единственным владельцем другой. Это было запрещено - если у компании всего один владелец, она не может создать и владеть другой компанией, где тоже только один владелец", - пояснил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. На данный момент исключение из этого общего правила сделано лишь для "Почты России", "Ростеха, "Росатома", "Роскосмоса" и дочерних АО головных организаций интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса, 100% акций которых находятся в собственности РФ. Изменения в законодательстве облегчают рост компаний и позволяют разделить их на специализированные направления, отметил Гаврилов. "Представьте: вы хотите разделить свое дело на несколько направлений, например, производство, доставку и продажи. Сейчас это сделать сложно из-за лишних ограничений. После принятия закона все станет проще и прозрачнее", - объяснил депутат. Кроме того, по его словам, это снизит барьеры для бизнеса и поможет навести порядок в корпоративной структуре. Например, если компания хочет выйти на новые рынки или защитить свою основную деятельность от рисков, ей будет легче создавать новые юридические лица. В итоге убираются устаревшие запреты, которые мешают бизнесу развиваться, резюмировал Гаврилов.

https://1prime.ru/20250624/gosduma-858834542.html

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бизнес, общество , госдума