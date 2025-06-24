https://1prime.ru/20250624/gosduma-858854706.html

ГД одобрила проект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров

ГД одобрила проект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров - 24.06.2025, ПРАЙМ

ГД одобрила проект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об обязанности онлайн-кинотеатров показывать фильмы только с прокатными удостоверениями. | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T15:59+0300

2025-06-24T15:59+0300

2025-06-24T15:59+0300

бизнес

россия

общество

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/84246/05/842460504_0:71:3409:1988_1920x0_80_0_0_59cf01362a241fc72a411e70fc86bf0e.jpg

МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об обязанности онлайн-кинотеатров показывать фильмы только с прокатными удостоверениями. Законопроектом расширяется перечень оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения на фильм. Таким основанием будет являться наличие в фильме материалов, пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Минкультуры России наделяется полномочиями по внесению изменений в ранее предоставленное прокатное удостоверение в целях актуализации сведений о запрете распространения фильма среди детей или сведений об ограничении распространения фильма среди детей определенных возрастных категорий в ранее выданном прокатном удостоверении. При этом прокат или показ фильма без учета указанных изменений будет приравниваться к показу фильма без прокатного удостоверения. Также на владельцев аудиовизуальных сервисов возлагается обязанность соблюдать требование о недопустимости распространения фильмов без прокатного удостоверения. Более того, уточняется понятие "показ" фильма, предусмотрев, что таковым будет являться также его распространение посредством аудиовизуального сервиса. "Предложенные поправки — это логичный шаг к правовой гармонизации регулирования офлайн- и онлайн-показа фильмов. Сегодня онлайн-кинотеатры стали полноценным каналом дистрибуции аудиовизуального контента, и они должны нести ту же ответственность, что и традиционные кинозалы. Закон устраняет правовой пробел, когда показ фильма в сети мог происходить в обход прокатного удостоверения — особенно это касалось спорных с точки зрения общественных ценностей материалов", - сказал РИА Новости член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. По его словам, ключевая новация проекта - введение чётких оснований для отказа в выдаче удостоверения, если фильм содержит материалы, пропагандирующие отрицание или дискредитацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей. "Речь не о цензуре, а об ответственности перед обществом: культура — это не только свобода самовыражения, но и пространство воспитания, особенно если речь идёт о контенте для детей и подростков", - объяснил он. Также парламентарий добавил, что уточнение понятия "показ" — важное техническое, но принципиальное изменение, так как теперь распространение через онлайн-платформу будет приравнивается к традиционному кинопрокату. "Это значит, что нормы закона будут работать одинаково во всех средах распространения — и это важный шаг к созданию единой, справедливой и предсказуемой правовой среды в сфере медиаконтента", - заключил он.

https://1prime.ru/20250624/apple--858850805.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , госдума