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Гостиницы в Турции размещают брошюры о мерах пожарной безопасности

Гостиницы в Турции размещают брошюры о мерах пожарной безопасности - 24.06.2025, ПРАЙМ

Гостиницы в Турции размещают брошюры о мерах пожарной безопасности

Гостиницы в турецкой провинции Болу в каждом номере размещают информационные брошюры о мерах противопожарной безопасности в ответ на многочисленные запросы... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T05:01+0300

2025-06-24T05:01+0300

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БОЛУ (Турция), 24 июн - ПРАЙМ. Гостиницы в турецкой провинции Болу в каждом номере размещают информационные брошюры о мерах противопожарной безопасности в ответ на многочисленные запросы гостей, в частности, подробно указано число детекторов дыма и огнетушителей, передает корреспондент РИА Новости. Обвинение ранее запросило по 1998 лет тюремного заключения для 13 арестованных по делу о пожаре в отеле Grand Kartal в турецкой провинции Болу. Огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в Болу в ночь на 21 января. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек, пострадали 133 человека. В рамках расследования арестованы 32 человека, в том числе владелец гостиницы. Менеджер одной из популярных среди иностранных туристов гостиниц в Болу сообщил РИА Новости, что информационный листок появился в каждом номере гостиницы весной после резонансного пожара. "Гости задавали нам вопросы о пожарной безопасности как до приезда в отель, так и во время пребывания здесь, причем выясняли именно подобные детали, поэтому было решено свести воедино эти данные. К тому же корпоративная политика нашей сети отелей требует оповещать гостей о правилах пожарной безопасности", - пояснил менеджер на условиях анонимности. "В общей сложности в нашем отеле 643 детектора дыма и нагревания, в таких зонах как номера, общие пространства, кухни... Яркая и громкая сигнализация приводится в действие за пять секунд, если кто-то нажимает на одну из 47 кнопок экстренной ситуации в коридорах и общих зонах отеля", - гласит брошюра. В документе подробно расписан процесс эвакуации из гостиницы и сообщается, из каких огнестойких материалов изготовлены ковры, шторы и двери номеров. "Эвакуационные знаки выхода будут подсвечиваться в течение двух часов, даже если гостиница останется без электричества... В гостинице 48 огнетушителей, по два на каждом этаже", - говорится в брошюре. "С того самого дня, когда пожар охватил отель Grand Kartal, каждый гость задает вопросы о пожарной безопасности, о подготовленности отеля к пожарам и землетрясениям, где находятся пожарные выходы", - рассказал РИА Новости менеджер расположенной неподалеку гостиницы. Цены в отелях региона выросли из-за закрытия ряда гостиниц, в которых не соблюдались критерии пожарной безопасности, рассказали собеседники агентства. Так, сейчас номер в провинции Болу в апарт-отелях "без звезд" обойдется в среднем в 2500 лир (5 тысяч рублей) за ночь, в отелях уровня 4 звезды - от 5500 лир (около 11 тысяч рублей). При этом в отелях курортных провинций Мугла и Анталья на юге Турции корреспондент РИА Новости подобных информационных брошюр не обнаружил, однако персонал, как правило, отвечает на вопросы гостей о пожарных выходах в гостинице и других мерах предосторожности. Кризиса в гостиничной сфере Турции из-за ряда опечатанных отелей нет, однако гостям следует связаться с гостиницей перед поездкой и уточнить ситуацию с отелем, заявил ранее РИА Новости координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар. Сообщения о четырех тысячах якобы опечатанных отелей в Турции вызвали панику в туриндустрии, но на самом деле речь идет о гостиницах, где идет работа над устранением недостатков в работе, отметил Санджар. РИА Новости ранее подсчитало, что число отелей, деятельность которых приостановлена в Турции после выявления недочетов в пожарной безопасности на фоне январского пожара в отеле в провинции Болу, приблизилось к 900. Пожар в отеле в Болу расследует специальная комиссия парламента Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что все виновные в инциденте понесут наказание. Ранее владелец отеля Grand Kartal Халит Эргюль возложил всю ответственность за трагедию на персонал, обвинив шеф-повара, электрика и охранников. Проходы к пожарным лестницам в отеле были перекрыты, отсутствовала обязательная в подобных зданиях система пожаротушения, что способствовало увеличению числа жертв, заявил ранее эксперт по чрезвычайным ситуациям и охране труда Хаджи Латиф Ишчан.

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бизнес, общество , мировая экономика, турция, анталья, реджеп тайип эрдоган, pegas touristik, снг