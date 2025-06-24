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Аркадий Трачук: завтрашний день "Гознака" мы создаем сегодня

Аркадий Трачук: завтрашний день "Гознака" мы создаем сегодня - 24.06.2025, ПРАЙМ

Аркадий Трачук: завтрашний день "Гознака" мы создаем сегодня

Привычные банкноты и суперсовременные сервисы, надежно хранящиеся золотые слитки и цифровые приложения по их реализации – все это Гознак, успешно сочетающий... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T10:00+0300

2025-06-24T10:00+0300

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интервью

гознак

россия

аркадий трачук

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МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. Привычные банкноты и суперсовременные сервисы, надежно хранящиеся золотые слитки и цифровые приложения по их реализации – все это Гознак, успешно сочетающий традиции и современность, консерватизм и новаторство. О том, как создавать свое завтра уже сегодня, рассказал агентству "Прайм" в рамках ПМЭФ генеральный директор Гознака Аркадий Трачук. Беседовала Наталья Карнова.- Аркадий Владимирович, начнем с традиционной для Гознака сферы – изготовление банкнот и бланков. Расскажите, пожалуйста, сколько сейчас в стране в обороте бумажных банкнот? Как показатель изменился за последнее время?- Тенденция однозначна: объем наличных денег в обращении снижается крайне медленно. Можно сказать, что он остается неизменным, и за последнее время колеблется в районе 17,5-18 триллионов рублей, из которых без малого один процент – это монеты, а все остальное - банкноты.- Будет ли меняться дизайн купюр? Расскажите о запланированных на ближайшее время изменениях.- Конечно, этот вопрос больше к Банку России. Как мы знаем, он объявил о программе по постепенной плановой замене дизайна банкнотного ряда. Частично это уже осуществлено – есть новые банкноты 100 и 5 тысяч рублей. Иногда возникает необходимость доработки, в частности, банкноты 1 тысяча рублей. Сейчас ведется работа над дизайном банкноты номиналом 500 рублей. В обоих случаях процесс еще идет, поэтому говорить о сроках, когда они могут быть представлены и введены в обращение, пока что преждевременно.- Но банкноты 200 и 2 тысячи рублей уже введены в оборот достаточно давно. При этом они до сих пор редкая птица в наших кошельках. С чем это связано?- Количество банкнот в обращении определяется реальными потребностями экономики. На сегодня нехватки 200- и 2 тысячерублевых купюр нет, поэтому Банк России выпускает их столько, сколько нужно. Никаких проблем с тем, чтобы изготовить дополнительные объемы, нет. Но, насколько я понимаю, и затруднений с обслуживанием наличного денежного оборота тоже не существует.- Не так давно в оборот вернулись пяти- и десятирублевые купюры. Ждет ли их новый дизайн?- Таких планов Банк России на текущий момент не объявил. Ну, и мы никаких работ по этому поводу не ведем.- Не могу не задать вопрос, который волнует многих: когда появится новая 10-тысячная купюра?- В профессиональном сообществе об этом вообще никто не рассуждает. Честно говоря, с учетом того, что больше 85% платежей в розничном сегменте в прошлом году осуществлены безналичным способом, не вижу причин для введения банкноты более высокого номинала.- Есть ли смысл вовсе отказаться от использования монет, ведь их себестоимость выше номинала? "Копейки" очень редки в наличных расчетах и просто оседают в закромах.- У всего есть свои достоинства и недостатки. Бумажные банкноты дешевле, но их нужно чаще менять. Монеты дороже, но служат десятилетиями. Думаю, что нужен разумный баланс между банкнотами и монетами. К слову, совсем недавно, к 80-летию Победы, была отчеканена и выпущена в обращение новая монета номиналом 50 рублей, которая какое-то время будет находиться в реальном обращении. Если этот опыт окажется успешным, мы можем увидеть и другие монеты этого номинала. То есть, речь идет не только о каких-то коллекционных сериях, но и о реальном обеспечении расчетов.Никаких планов по выводу каких-то монет, или монет в целом из обращения не анонсировано. Более того, Банк России периодически проводит монетные недели с целью вернуть в оборот монеты, которые люди не используют. Чтобы они в закромах, как вы сказали, не оседали, а работали.- Есть ли планы модернизации паспортов и других продуктов Гознака?- Модернизация паспортов проводится регулярно, но это не всегда видно, поскольку эта информация больше нужна специалистам, нежели гражданам. Появляются определенные защитные признаки, даже относительно небольшие изменения в дизайне. Мы регулярно осуществляем этот процесс вместе с заказчиками - органами государственной власти.- А электронные паспорта будут?Если мы говорим об аналоге обычного паспорта гражданина Российской федерации, который можно, например, иметь в телефоне для удобства, то подобные решения есть. Более того, обсуждается их использование для определенных жизненных ситуаций. Реализация, думаю, не за горами. Но сам по себе документ, удостоверяющий личность, на данном этапе сохранится.- Расскажите о ваших цифровых продуктах и решениях. Прежде всего, вы работаете для госструктур?- Мы достаточно давно занимаемся созданием, разработкой, поддержанием, эксплуатацией государственных информационных систем. К примеру, сегодня мы сфокусированы на системе контроля за оборотом драгоценных металлов и камней – ГИИС ДМДК. Еще один приоритет – ГИИС "Электронный бюджет". Под эти цели в Гознаке сформирован отдельный филиал, который в полном смысле является IT-компанией, занимающейся разработкой и последующей эксплуатацией государственных информационных систем, включая их инфраструктурную часть. Значимым результатом этой работы на сегодня я назвал бы переход ГИИС "Электронный бюджет" на новую платформу, которая отвечает требованиям по импортозамещению и в полной мере помогает эффективно решать насущные задачи госуправления. Как с точки зрения формирования и контроля исполнения бюджета, так и в плане управления национальными проектами и госпрограммами. Первый модуль новой версии системы уже начал работу с 1 июня. Понятно, что все это процесс не быстрый, но начало положено.- Расскажите о вашем новом сервисе для инвестиций в золото, который вы предлагаете инвесторам. Подписанное в рамках ПМЭФ соглашение с Петербургской биржей как раз об этом?- Совершенно верно. Здесь можно выделить два направления. Первое - крупным игрокам на рынке драгметаллов мы предлагаем услуги кастодиального хранения, обработки и переработки металла, а также организации взаиморасчетов. В частности, такого рода услуги мы планируем предоставлять Петербургской Бирже. Можно сказать, что совместно с ней мы организуем торговлю физическим золотом на биржевом рынке. Второе направление – расширение каналов продажи физического золота – слитков и инвестиционных монет гражданам. Для этой цели работает мобильное приложение "Гознак.Инвестиции", где можно выбрать подходящий слиток от 10 до100 грамм, купить его, оставить на хранение, а после – реализовать или забрать, если это нужно. Можно точно так же покупать, хранить, продавать монеты. И все это - не покидая приложения. Мы считаем, что в сумме работа по двум этим направлениям повышает ликвидность инвестиционного золота и интерес к этому продукту.- А как вы намерены все это продвигать, расширять аудиторию? Ведь не все пока знают про такие возможности…- Мы работаем над тем, чтобы нашими сервисами могли воспользоваться и клиенты коммерческих банков в банковских приложениях. Это опять-таки обоюдовыгодно: банки тем самым расширяют спектр услуг и получают новые возможности для поддержания лояльности клиентов, а мы получаем новых покупателей.[RbD1]Он этого не говорил. Фраза красивая, но слишком глобальная, чтобы вставлять её в качестве завершения обсуждения развития одного из сервисов. Просьба подобрать другой заголовок.

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гознак, россия, аркадий трачук