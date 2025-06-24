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Ядерная программа Ирана отброшена назад, заявил Гросси - 24.06.2025, ПРАЙМ
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Ядерная программа Ирана отброшена назад, заявил Гросси
Ядерная программа Ирана отброшена назад, заявил Гросси - 24.06.2025, ПРАЙМ
Ядерная программа Ирана отброшена назад, заявил Гросси
Иран оказался значительно отброшен назад в развитии своей ядерной программы за время ударов Израиля и США, считает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T23:29+0300
2025-06-24T23:29+0300
политика
иран
сша
тегеран
рафаэль гросси
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ВАШИНГТОН, 24 июн - ПРАЙМ. Иран оказался значительно отброшен назад в развитии своей ядерной программы за время ударов Израиля и США, считает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Я полагаю, что иранская ядерная программа была значительно отброшена назад… До тринадцатого июня был один ядерный Иран, а сейчас - другой. Это большая разница", - заявил он в интервью телеканалу Fox News. При этом Гросси отказался спекулировать на тему того, на какой период времени назад мог быть отброшен Тегеран в развитии ядерной программы. Вместе с тем, глава международного агентства выразил надежду на возобновление переговоров Тегерана и Вашингтона. "Я лично надеюсь на переговоры с посланником (США по Ближнему Востоку Стивеном - ред.) Уиткоффом. Была идея, согласно которой Иран не занимался бы обогащением, а мог быть частью международного консорциума. Обсуждались очень интересные идеи", - отметил Гросси. Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана, которые касались ядерной программы Ирана, а также снятия американских санкций с Тегерана. Шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако не состоялся из-за ирано-израильского конфликта, в причастности к которому Тегеран обвинил Вашингтон. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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иран, сша, тегеран, рафаэль гросси, дональд трамп, магатэ, fox news
Политика, ИРАН, США, Тегеран, Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, МАГАТЭ, Fox News
23:29 24.06.2025
 
Ядерная программа Ирана отброшена назад, заявил Гросси

Глава МАГАТЭ Гросси: Иран отброшен назад в развитии ядерной программы

© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEAГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEA
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ВАШИНГТОН, 24 июн - ПРАЙМ. Иран оказался значительно отброшен назад в развитии своей ядерной программы за время ударов Израиля и США, считает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Я полагаю, что иранская ядерная программа была значительно отброшена назад… До тринадцатого июня был один ядерный Иран, а сейчас - другой. Это большая разница", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.
При этом Гросси отказался спекулировать на тему того, на какой период времени назад мог быть отброшен Тегеран в развитии ядерной программы. Вместе с тем, глава международного агентства выразил надежду на возобновление переговоров Тегерана и Вашингтона.
"Я лично надеюсь на переговоры с посланником (США по Ближнему Востоку Стивеном - ред.) Уиткоффом. Была идея, согласно которой Иран не занимался бы обогащением, а мог быть частью международного консорциума. Обсуждались очень интересные идеи", - отметил Гросси.
Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана, которые касались ядерной программы Ирана, а также снятия американских санкций с Тегерана. Шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако не состоялся из-за ирано-израильского конфликта, в причастности к которому Тегеран обвинил Вашингтон.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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ПолитикаИРАНСШАТегеранРафаэль ГроссиДональд ТрампМАГАТЭFox News
 
 
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