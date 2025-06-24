https://1prime.ru/20250624/ii-858824926.html

ИИ поможет россиянам найти забытые в общественных местах вещи

ИИ поможет россиянам найти забытые в общественных местах вещи - 24.06.2025, ПРАЙМ

ИИ поможет россиянам найти забытые в общественных местах вещи

Искусственный интеллект (ИИ) поможет россиянам найти забытые в общественных местах вещи: решение распознает сумки и коробки в ракурсах сбоку и сверху,... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T04:45+0300

2025-06-24T04:45+0300

2025-06-24T04:45+0300

технологии

общество

россия

москва

ростех

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Искусственный интеллект (ИИ) поможет россиянам найти забытые в общественных местах вещи: решение распознает сумки и коробки в ракурсах сбоку и сверху, рассказали РИА Новости в российском разработчике решений на базе ИИ NtechLab (технологический партнер "Ростеха"). "NtechLab разработала видеоаналитику на основе ИИ, которая распознает забытые или потерянные вещи в общественных местах. … Искусственный интеллект на изображениях, полученных с камер видеонаблюдения в составе комплекса, умеет распознавать сумки и коробки размером от 20 х 20 см в ракурсах сбоку и сверху. В том числе чемоданы, рюкзаки, пакеты, клатчи, кошельки", - говорится в сообщении. Отмечается, что нейросеть обучена отличать именно потерянные вещи от тех, которые просто находятся на удалении от их владельцев. ИИ будет в том числе ориентироваться на время, за которое вещь находится обособленно от владельца. Для каждой предполагаемой локации - городского парка, аэропорта, вокзала, метро - такое время будет разным, добавили в компании. "Это решение поможет тысячам людей, которые будут иметь неосторожность забыть сумку или чемодан в общественных местах. Нейросеть решит одновременно две проблемы - упростит процесс поиска вещей и сократит его время", - отметил генеральный директор компании Алексей Паламарчук.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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