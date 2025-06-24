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В конгресс внесли резолюцию об импичменте Трампу за удары по Ирану - 24.06.2025, ПРАЙМ
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В конгресс внесли резолюцию об импичменте Трампу за удары по Ирану
В конгресс внесли резолюцию об импичменте Трампу за удары по Ирану - 24.06.2025, ПРАЙМ
В конгресс внесли резолюцию об импичменте Трампу за удары по Ирану
Представляющий Техас конгрессмен-демократ Эл Грин выдвинул резолюцию об импичменте президенту США Дональду Трампу за нанесение ударов по Ирану без консультации... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T18:49+0300
2025-06-24T18:49+0300
политика
мировая экономика
иран
сша
израиль
дональд трамп
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Представляющий Техас конгрессмен-демократ Эл Грин выдвинул резолюцию об импичменте президенту США Дональду Трампу за нанесение ударов по Ирану без консультации с законодателями. Ранее конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции Соединенных Штатов. Помимо этого, конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента. "Одностороннее, ничем не спровоцированное применение силы президентом Трампом без разрешения или уведомления конгресса представляет собой злоупотребление властью при отсутствии непосредственной угрозы для США, что способствует вырождению американской демократии в авторитаризм", - говорится в тексте резолюции. Грин ссылается на статью 1, раздел 8, пункт 11 конституции США, делегирующий конгрессу право объявлять войну другим государствам, и обвиняет Трампа в его нарушении. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
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иран
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мировая экономика, иран, сша, израиль, дональд трамп
Политика, Мировая экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп
18:49 24.06.2025
 
В конгресс внесли резолюцию об импичменте Трампу за удары по Ирану

Техасский конгрессмен Грин выдвинул резолюцию об импичменте Трампу за удары по Ирану

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Представляющий Техас конгрессмен-демократ Эл Грин выдвинул резолюцию об импичменте президенту США Дональду Трампу за нанесение ударов по Ирану без консультации с законодателями.
Ранее конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции Соединенных Штатов. Помимо этого, конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.
"Одностороннее, ничем не спровоцированное применение силы президентом Трампом без разрешения или уведомления конгресса представляет собой злоупотребление властью при отсутствии непосредственной угрозы для США, что способствует вырождению американской демократии в авторитаризм", - говорится в тексте резолюции.
Грин ссылается на статью 1, раздел 8, пункт 11 конституции США, делегирующий конгрессу право объявлять войну другим государствам, и обвиняет Трампа в его нарушении.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
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ПолитикаМировая экономикаИРАНСШАИЗРАИЛЬДональд Трамп
 
 
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