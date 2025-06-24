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Фондовые индексы Европы растут после выхода статданных по экономике ФРГ

Фондовые индексы Европы растут после выхода статданных по экономике ФРГ - 24.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы растут после выхода статданных по экономике ФРГ

Основные фондовые индексы Европы во вторник увеличиваются после публикации индекса делового климата в Германии от исследовательского института IFO,... | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T12:31+0300

2025-06-24T12:31+0300

2025-06-24T12:31+0300

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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник увеличиваются после публикации индекса делового климата в Германии от исследовательского института IFO, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.25 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,42% - до 8 794,92 пункта, французский CAC 40 - на 1,44%, до 7 645,77 пункта, немецкий DAX - на 2,26%, до 23 800,78 пункта. Во вторник согласно данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в Германии в июне поднялся до 88,4 пункта с 87,5 пункта в мае, хотя аналитики ожидали увеличения показателя только лишь до 88,3 пункта. Мировые инвесторы обращают внимание на последние новости относительно конфликта на Ближнем Востоке. Утром 24 июня канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально подтвердила, что Израиль не только достиг всех целей операции "Народ как лев", но и превзошел их, в связи с чем израильское правительство решило принять инициативу президента США Дональда Трампа о двустороннем прекращении огня. В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Ракетные залпы со стороны Ирана прекратились около 7 утра по московскому времени. В ЦАХАЛ также сообщали о ночных ударах по пусковым установкам в Иране. Позднее, после 8.00 по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его.

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рынок, торги, индексы, израиль, иран, германия, дональд трамп, биньямин нетаньяху, ifo, dax