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Фондовые индексы Европы растут после выхода статданных по экономике ФРГ
Фондовые индексы Европы растут после выхода статданных по экономике ФРГ - 24.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут после выхода статданных по экономике ФРГ
Основные фондовые индексы Европы во вторник увеличиваются после публикации индекса делового климата в Германии от исследовательского института IFO,... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T12:31+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник увеличиваются после публикации индекса делового климата в Германии от исследовательского института IFO, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.25 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,42% - до 8 794,92 пункта, французский CAC 40 - на 1,44%, до 7 645,77 пункта, немецкий DAX - на 2,26%, до 23 800,78 пункта. Во вторник согласно данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в Германии в июне поднялся до 88,4 пункта с 87,5 пункта в мае, хотя аналитики ожидали увеличения показателя только лишь до 88,3 пункта. Мировые инвесторы обращают внимание на последние новости относительно конфликта на Ближнем Востоке. Утром 24 июня канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально подтвердила, что Израиль не только достиг всех целей операции "Народ как лев", но и превзошел их, в связи с чем израильское правительство решило принять инициативу президента США Дональда Трампа о двустороннем прекращении огня. В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Ракетные залпы со стороны Ирана прекратились около 7 утра по московскому времени. В ЦАХАЛ также сообщали о ночных ударах по пусковым установкам в Иране. Позднее, после 8.00 по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его.
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рынок, торги, индексы, израиль, иран, германия, дональд трамп, биньямин нетаньяху, ifo, dax
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, ГЕРМАНИЯ, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, IFO, DAX
Фондовые индексы Европы растут после выхода статданных по экономике ФРГ
Биржи Европы растут после публикации индекса делового климата в Германии
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник увеличиваются после публикации индекса делового климата в Германии от исследовательского института IFO, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.25 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,42% - до 8 794,92 пункта, французский CAC 40 - на 1,44%, до 7 645,77 пункта, немецкий DAX - на 2,26%, до 23 800,78 пункта.
Во вторник согласно данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в Германии в июне поднялся до 88,4 пункта с 87,5 пункта в мае, хотя аналитики ожидали увеличения показателя только лишь до 88,3 пункта.
Мировые инвесторы обращают внимание на последние новости относительно конфликта на Ближнем Востоке. Утром 24 июня канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху официально подтвердила, что Израиль не только достиг всех целей операции "Народ как лев", но и превзошел их, в связи с чем израильское правительство решило принять инициативу президента США Дональда Трампа о двустороннем прекращении огня.
В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". Ракетные залпы со стороны Ирана прекратились около 7 утра по московскому времени. В ЦАХАЛ также сообщали о ночных ударах по пусковым установкам в Иране. Позднее, после 8.00 по московскому времени, Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его.
Фондовые индексы Европы в основном снижаются на фоне ударов США по Ирану