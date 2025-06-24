https://1prime.ru/20250624/iran-858828417.html

Иран заявил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем

Иран заявил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем - 24.06.2025, ПРАЙМ

Иран заявил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем

Иранский телеканал Press TV сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем после нескольких ракетных ударов со стороны Ирана. | 24.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-24T08:09+0300

2025-06-24T08:09+0300

2025-06-24T08:09+0300

политика

общество

иран

израиль

москва

дональд трамп

new york times

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/83945/82/839458251_0:283:3139:2048_1920x0_80_0_0_8a18cbf760133cffe08b6c591666f56a.jpg

МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Иранский телеканал Press TV сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем после нескольких ракетных ударов со стороны Ирана. Ранее Армия обороны Израиля сообщала о шести запусках ракет со стороны Ирана. "Прекращение огня началось", - говорится в публикации телеканала в Telegram-канале. При этом телеканал говорит о четырех волнах ракетных ударов со стороны Ирана. В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи около 4.00 мск заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.

https://1prime.ru/20250624/tramp-858827887.html

иран

израиль

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , иран, израиль, москва, дональд трамп, new york times, мид