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Иран заявил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем
Иран заявил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем - 24.06.2025, ПРАЙМ
Иран заявил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем
Иранский телеканал Press TV сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем после нескольких ракетных ударов со стороны Ирана. | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T08:09+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Иранский телеканал Press TV сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем после нескольких ракетных ударов со стороны Ирана. Ранее Армия обороны Израиля сообщала о шести запусках ракет со стороны Ирана. "Прекращение огня началось", - говорится в публикации телеканала в Telegram-канале. При этом телеканал говорит о четырех волнах ракетных ударов со стороны Ирана. В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи около 4.00 мск заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.
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общество , иран, израиль, москва, дональд трамп, new york times, мид
Политика, Общество , ИРАН, ИЗРАИЛЬ, МОСКВА, Дональд Трамп, New York Times, МИД
Иран заявил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем
Press TV: Иран заявил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Иранский телеканал Press TV сообщил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем после нескольких ракетных ударов со стороны Ирана.
Ранее Армия обороны Израиля сообщала о шести запусках ракет со стороны Ирана.
"Прекращение огня началось", - говорится в публикации телеканала в Telegram-канале.
При этом телеканал говорит о четырех волнах ракетных ударов со стороны Ирана.
В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". При этом американская газета New York Times утверждала, что неназванный представитель израильских военных отказался комментировать заявление Трампа о прекращении огня с Ираном. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи около 4.00 мск заявил, что на данный момент нет никакого соглашения о прекращении огня или военных операций, но если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4.00 по местному времени (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.
Трамп предупредил Израиль и Иран о потерях в случае несоблюдения перемирия