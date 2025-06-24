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"Развязать войну". В США обрушились на Иран после заявления Аракчи
"Развязать войну". В США обрушились на Иран после заявления Аракчи - 24.06.2025, ПРАЙМ
"Развязать войну". В США обрушились на Иран после заявления Аракчи
Отказ Тегерана от мирного соглашения и вероятные потери среди американских военнослужащих могут вынудить главу Белого дома Дональда Трампа начать войну с... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T08:29+0300
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2025-06-24T08:29+0300
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Отказ Тегерана от мирного соглашения и вероятные потери среди американских военнослужащих могут вынудить главу Белого дома Дональда Трампа начать войну с иранской стороной. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис."Прямо сейчас мы находимся под прицелом другой стороны из-за наших прошлых действий, которые сперва могут ускорить гибель американских военнослужащих, а затем поставить президента в положение, когда практически единственное, что он может сделать — это развязать войну", — заметил эксперт.Дэвис подчеркнул, что на фоне ударов по иранским ядерным объектам любое мирное урегулирование конфликта или даже минимизация ущерба от нападения маловероятны.Ранее президент США сообщил, что Израиль и Иран достигли соглашения о перемирии, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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иран, сша
"Развязать войну". В США обрушились на Иран после заявления Аракчи
Подполковник Дэвис: отказ Ирана от мира вынудит Трампа начать войну
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ.
Отказ Тегерана от мирного соглашения и вероятные потери среди американских военнослужащих могут вынудить главу Белого дома Дональда Трампа начать войну с иранской стороной. Об этом в эфире YouTube-канала
Deep Dive заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Прямо сейчас мы находимся под прицелом другой стороны из-за наших прошлых действий, которые сперва могут ускорить гибель американских военнослужащих, а затем поставить президента в положение, когда практически единственное, что он может сделать — это развязать войну", — заметил эксперт.
Дэвис подчеркнул, что на фоне ударов по иранским ядерным объектам любое мирное урегулирование конфликта или даже минимизация ущерба от нападения маловероятны.
Ранее президент США сообщил, что Израиль и Иран достигли соглашения о перемирии, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Иран заявил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем