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"Развязать войну". В США обрушились на Иран после заявления Аракчи - 24.06.2025, ПРАЙМ
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"Развязать войну". В США обрушились на Иран после заявления Аракчи
"Развязать войну". В США обрушились на Иран после заявления Аракчи - 24.06.2025, ПРАЙМ
"Развязать войну". В США обрушились на Иран после заявления Аракчи
Отказ Тегерана от мирного соглашения и вероятные потери среди американских военнослужащих могут вынудить главу Белого дома Дональда Трампа начать войну с... | 24.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-24T08:29+0300
2025-06-24T08:29+0300
политика
иран
сша
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Отказ Тегерана от мирного соглашения и вероятные потери среди американских военнослужащих могут вынудить главу Белого дома Дональда Трампа начать войну с иранской стороной. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис."Прямо сейчас мы находимся под прицелом другой стороны из-за наших прошлых действий, которые сперва могут ускорить гибель американских военнослужащих, а затем поставить президента в положение, когда практически единственное, что он может сделать — это развязать войну", — заметил эксперт.Дэвис подчеркнул, что на фоне ударов по иранским ядерным объектам любое мирное урегулирование конфликта или даже минимизация ущерба от нападения маловероятны.Ранее президент США сообщил, что Израиль и Иран достигли соглашения о перемирии, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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иран, сша
Политика, ИРАН, США
08:29 24.06.2025
 
"Развязать войну". В США обрушились на Иран после заявления Аракчи

Подполковник Дэвис: отказ Ирана от мира вынудит Трампа начать войну

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД РФ и Ирана С. Лаврова и А. Аракчи
Встреча глав МИД РФ и Ирана С. Лаврова и А. Аракчи - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Отказ Тегерана от мирного соглашения и вероятные потери среди американских военнослужащих могут вынудить главу Белого дома Дональда Трампа начать войну с иранской стороной. Об этом в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Прямо сейчас мы находимся под прицелом другой стороны из-за наших прошлых действий, которые сперва могут ускорить гибель американских военнослужащих, а затем поставить президента в положение, когда практически единственное, что он может сделать — это развязать войну", — заметил эксперт.
Дэвис подчеркнул, что на фоне ударов по иранским ядерным объектам любое мирное урегулирование конфликта или даже минимизация ущерба от нападения маловероятны.
Ранее президент США сообщил, что Израиль и Иран достигли соглашения о перемирии, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Тегеран - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2025
Иран заявил о вступлении в силу прекращения огня с Израилем
08:09
 
ПолитикаИРАНСША
 
 
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